Histórico campeón brasileño cree que James 'hará mucho en la Premier'

El futbolista brasileño y miembro de la Academia Mundial del Deporte Laureus Marcos Evangelista de Morães Cafú aseguró que lo mejor del argentino Lionel Messi "está por llegar" y auguró que el colombiano James Rodríguez "hará mucho en la liga inglesa" tras su fichaje por el Everton.

"Messi siempre será Messi. Creo que lo mejor de Messi está por llegar. No tengo ni idea de lo que el futuro le depara, pero me gustaría que jugara en mi equipo. Lo mejor está por venir. Creo que siempre tenemos algo más que dar cuando se trata de fútbol, especialmente los jugadores como Messi", dijo.



En una entrevista para Laureus.com, Cafu destacó también la calidad del colombiano James Rodríguez y señaló que el polaco Robert Lewandoski merecería ganar el Balón de Oro este año si el galardón se entregara, después de su temporada en el Bayern Munich.



"Vi a James Rodríguez jugar en la selección colombiana, en el Real Madrid y en el Bayern. Para mí es un jugador fantástico, un jugador sensacional, inteligente que, si lo dejan jugar como le gusta, seguro que hará mucho en la Premier League inglesa. Es un tipo que, si lo dejas jugar, destaca. De ser así verán el verdadero valor que tiene en Inglaterra", afirmó.



También dio su opinión sobre su favorito para ganar el Balón de Oro que este año no se concederá. "Lewandowski habría sido mi elección. Creo que ha tenido una Liga de Campeones sensacional. Sus números han sido algo impresionante, así que sí, merecía ganar el Balón de Oro", dijo.



EFE