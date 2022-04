Los líos administrativos en el entorno de la Selección de Ecuador siguen despertando suspicacias sobre su presencia en el Mundial de Catar. Al embrollo por la falta de destinación de recursos para la Organización Antidopaje del Ecuador, se le sumó la polémica por la nacionalidad del jugador Byron Castillo, quien jugó en las eliminatorias sudamericanas con la camiseta del conjunto ecuatoriano a pesar de, aparentemente, ser colombiano.



Aunque hasta el momento la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la idea de que Ecuador pueda quedar fuera del Mundial de Catar 2022, sí hay un gran antecedente de un jugador colombiano que fingió ser ecuatoriano.

Rinson López, quien tiene hoy 34 años, desató todo un escándalo en el país vecino a finales de 2017 porque, después de permanecer casi siete años en Ecuador diciendo ser ecuatoriano, se comprobó que en realidad es colombiano y que, como determinó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su momento, fue inscrito con documentos falsificados.



Como si no fuese suficiente el impacto de lo ocurrido, por su situación se acabó una singular tradición de más de 53 años en el Club Deportivo El Nacional, donde alcanzó a jugar la fase previa de la Copa Libertadores y luego fue dimitido.



El 'sueño Nacional'

En 1960, en la ciudad de Quito, nació el Club Mariscal Sucre con la idea de ser el equipo emblema de las fuerzas armadas. Sin embargo, en 1964, con el establecimiento de la dictadura militar en el país, su nombre pasó a cobijar la identidad del país y se constituyó el Club Deportivo El Nacional.



Desde un comienzo, las directivas del equipo establecieron que solo contarían con jugadores nacidos en suelo ecuatoriano. No obstante, con la prolongación de la dictadura militar, un montón de factores empezaron a incidir en el desarrollo del club.



Inicialmente, muchas personas no veían con buenos ojos al conjunto que en el deporte 'representaba a la tiranía'. Sin embargo, muchos jóvenes prestaron el servicio militar obligatorio como jugadores del equipo. A su vez, la financiación de la institución no representó mayores problemas por los aportes directos de las Fuerzas Armadas al club.



Con esa solidez, el 'Elenco Militar' consiguió en 1967 su primer campeonato en el torneo nacional con jugadores provenientes de todo el territorio ecuatoriano.

Bandera de Ecuador. Foto: iStock

Con el paso del tiempo, la percepción del pueblo ecuatoriano comenzó a variar y muchos se volvieron simpatizantes de 'Los Puros Criollos', como llaman al club. De esa forma, El Nacional lleva en su sangre tintes tanto políticos, como patrióticos y nacionalistas. Todo, representado en su lógica de solo fichar futbolistas ecuatorianos.



En 2018, increíblemente, un jugador extranjero burló más de cincuenta años de historia de la institución y se convirtió en el primer foráneo en marcar un gol con la camiseta de El Nacional. Ese futbolista fue el defensor colombiano Rinson López.



Rinson López, el 'colombiano ecuatoriano'

Rinson López, futbolista colombiano. Foto: @Rinsonlopez

Desatado el escándalo por su nacionalidad en diciembre de 2017, López declaró en una radio local: "Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente".



Luego, con la difusión de lo ocurrido, López entregó detalles de su situación en varios medios de comunicación.



"Yo ya estaba resignado a no jugar fútbol. Apareció una persona que nos hizo los papeles como ecuatorianos, para poder trabajar. Fueron cerca de 4 millones, que los reuní entre mi trabajo y lo que pedí prestado. Fue mucho dinero el que se invirtió", le explicó López en su momento al 'Diario As'.



"Mientras vendía periódico, salió la opción de ir a jugar a la Sociedad Deportiva Aucas. Allí inició mi carrera en el fútbol ecuatoriano. Luego pasé a Macará, al Espoli, Después a un par de equipos de segunda: Pelileo y el JIT (Juventud Independiente Tabacundo). Y en el 2017 fui a Nacional", añadió.



Despuésde haber llegado a marcar un gol con la camiseta de El Nacional y disputar la fase previa de la Copa Libertadores, se supo la verdad de su nacionalidad y terminó su sueño en Ecuador.



"Jugamos el último partido frente a Emelec. Y en vacaciones, tuve que ir a la Federación. Me dijeron: 'o dice la verdad o pone su defensa'. Me suspendieron por 6 meses, por haber aceptado la culpa. Desde ese momento, mi teléfono no paró de sonar. Eso fue tendencia en las redes sociales. Lo menos grave es que ni me bajé la edad ni me cambié el nombre. Fue una travesía muy grande, llegar hasta donde llegué”, concluyó López en la charla con el medio en mención.



Actualmente, luego de un paso por un modesto club español, Rinson López está sin equipo. Aun así, no deja de lado su apego por El Nacional, de Ecuador.

Donde fui feliz 🙏🏾 El mejor club seguro estarás donde tienes que estar en la A pic.twitter.com/rNQ81MpUxH — Rinson Lopez (@RinsonLopez) October 12, 2021

