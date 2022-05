Hace algunas semanas surgió la información de que Italia podría verse beneficiada del caso Byron Castillo y así acudir al Mundial Qatar 2022 pese a no haber clasificado. Sin embargo, parece que Fifa le puso punto final a esas especulaciones con una comunicación directa a la ‘Azzurra’.

Franco Chimenti, presidente de la Federación Italiana de Golf, afirmó en días pasados que su país podría ir a la Copa del Mundo en lugar de Ecuador y del propio Chile.



“Hay una posibilidad de que Italia sea rescatada para el Mundial de Qatar 2022, una posibilidad mucho más concreta de lo que todos piensan. Parece que Ecuador usó a un jugador no ecuatoriano que no tenía derecho a jugar. Y por eso podría pagar. Se habla de posibilidad pero hay extremos de que eso suceda”, fueron sus palabras.



“Hay una regla de la Fifa que habla de repechaje y el equipo más alto en la clasificación: y este es ciertamente Italia (sexto en el ranquin Fifa)”, añadió, según reseñó la radiodifusión pública de Italia (RAI).



Este jueves, según trascendió en medios europeos, Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, habría hablado directamente con la Fifa sobre dicha posibilidad. La respuesta no fue la que todos esperaban.



Italia habría consultado con Fifa

Italia vs. Macedonia del Norte. Foto: Alberto Pizzoli. AFP

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, compartió la conversación que habría tenido con Fifa.



“Hay cero posibilidades de repesca. Hay 13 plazas disponibles en Europa y todas están ocupadas. Si una plaza quedara vacante, la ocuparía otra selección sudamericana. Escuchamos a Fifa para darnos un momento de esperanza, pero la respuesta fue absolutamente negativa”, aseveró a su salida del Consejo Federal según 'La Gazzetta dello Sport'.



“En Catar estarían encantados de que estuviéramos allí y nosotros también, pero esas son las reglas y salimos con deméritos”, comentó el directivo.

