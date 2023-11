Byron Castillo vuelve a perjudicar a Ecuador en la eliminatoria al Mundial del 2026

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no logró que el Tribunal Federal de Suiza revirtiese la sanción de -3 puntos para las eliminatorias para el Mundial de 2026, impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como castigo por el caso Byron Castillo.

Si bien el Tribunal Federal de Suiza era la última instancia jurídica a la que podía optar la Federación Ecuatoriana ante su disconformidad por el fallo del TAS, la máxima autoridad internacional en el campo de la justicia deportiva, la FEF aseguró que agotará todas las vías posibles para que le sea retirada esa sanción.

(Bomba: Luis Díaz, en la mira del Barcelona; así sería el negocio con Liverpool)(Asesinado: en extrañas circunstancias muere baleado estrella del fútbol de Perú)

La realidad

"Mantenemos nuestro compromiso en agotar todos los recursos que el derecho nos conceda para demostrar nuestro correcto proceder y reparar esta injusta decisión, sea cual sea el foro en el que debamos hacerlo", señaló este lunes en un comunicado la FEF.



La FEF aseveró que todos los actos realizados por su institución estuvieron apegados a la normativa jurídica de Ecuador. Asimismo, la Federación Ecuatoriana aseguró que luchará para lograr la clasificación al próximo mundial en la cancha, tal como se hizo para la clasificación a Qatar 2022.



El caso Byron Castillo comenzó con la demanda ante la FIFA de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile (ANFP), a la que luego se sumó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que denunciaba una presunta alineación indebida de Castillo en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 al sostener que era colombiano y que jugaba con documentación falsa.

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador no convocará a Byron Castillo Foto: EFE

Si bien la FIFA rechazó la demanda al señalar que la documentación ecuatoriana de

Castillo era legalmente auténtica y que, por lo tanto, no se había incurrido en alineación indebida, el TAS castigó a Ecuador con la pérdida de tres puntos para las eliminatorias para el Mundial de 2026 al considerar que Castillo había logrado su registro como ecuatoriano con documentos adulterados.



Fruto de la resolución del TAS, Byron Castillo se quedó fuera de la convocatoria de Ecuador para el Mundial de Qatar 2022 y desde entonces ya no ha vuelto a ser incluido en ninguna lista del combinado nacional.



Después de cuatro fechas disputadas, Ecuador se encuentra en la sexta posición de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 con 4 puntos, fruto de dos triunfos, un empate y una derrota, lo que le haría ser quinto en caso de que no se le aplicase la sanción.

(Jhon Arias no estará contra Brasil y abre un hueco en la Selección: ¿cómo reemplazarlo?)