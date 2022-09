Luego de que Fifa decidiera respaldar su primera decisión en el caso de Byron Castillo, con el que Chile ha pretendido ir al Mundial de Catar en lugar de Ecuador, la única puerta abierta para dirimir el asunto es el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en francés).

Según anunció la Federación Chilena de Fútbol (ANFP), su intención es ir hasta dicha última instancia para tratar de que el fallo se revierta.



Y aunque en la balanza los chilenos parten en la parte más baja, por la seguridad con la que Fifa ha desestimado sus pretensiones, el TAS es el único que puede resolver, finalmente, la gran polémica que ha rodeado al Mundial de Catar.



Ante esa expectativa, el dictamen del abogado paraguayo Gerardo Acosta, quien estuvo ocho años entre la lista de elegibles del alto tribunal, resulta más que acorde.



"No tienen problemas en revocar", señala Acosta sobre el panel de expertos que dará la última voz en el caso.



'La contraparte de Chile ya no es Ecuador, sino la Fifa'

En charla con el diario chileno 'La Tercera', el abogado Acosta se refirió sobre las claves que están en juego durante el proceso de la última instancia del caso de Byron Castillo.



“Chile va a pedir un procedimiento abreviado. La contraparte nunca fue Ecuador. Ecuador estaba en el procedimiento circunstancialmente porque uno de sus jugadores ha sido mencionado. Ecuador podría presentarse como una contraparte. Es como en un proceso penal. La Fifa es el equivalente a la fiscalía, por decirlo así. Ecuador muy probablemente participará en el proceso como interviniente, pero Chile litiga contra la sanción que aplica la Fifa. Su contraparte es la Fifa", aseguró el letrado en la charla en mención.



Bajo esa línea, para llegar a un consenso para recibir un procedimiento abreviado en el tribunal, Fifa debe aceptarlo. Ecuador, como un tercero, no tendría forma de oponerse. Ni mayores motivos, dice Acosta.



"Si Ecuador no accede habría una mala fe. Estimo que sus abogados van a aceptar. Sobre todo con una resolución como la de ahora. No sé qué miedo podrían tener”, declaró.



En su segundo fallo sobre el caso de Byron Castillo, FIFA reitera: el organismo no puede ir en contra de la justicia de un país soberano.



La elegibilidad del jugador está más que clara para la entidad.



A Chile le queda el TAS. Pero una decisión ‘express’ parece remota. pic.twitter.com/VfDoOwGw3J — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) September 16, 2022

Entrando en la decisión que tomaría el alto tribunal, Acosta es certero:



“Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La Fifa no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública. Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La Fifa sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP”, apunta.



Sobre la independencia que caracteriza al TAS, el paraguayo mantiene:



“Si un órgano de la Fifa se equivoca, los paneles del TAS no tienen problemas en revocar. Depende del caso. Yo en este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel. De la formación jurídica de cada uno. Es un caso bastante raro".

