La investigación sobre el caso del futbolista Byron Castillo tiene en vilo al Mundial de Catar 2022, pero este viernes se conocería el veredicto de la Fifa, en medio de la batalla entre Chile, que denunció que el jugador es colombiano y reclama los puntos, y Ecuador, que defiende que su clasificación al Mundial fue legítima.

Según la federación chilena, representada por el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, Castillo no era elegible para jugar la eliminatoria con Ecuador al haber nacido en Colombia, y presentó documentación en la que duda de la autenticidad de su registro ecuatoriano. Por su parte, la Federación Ecuatoriana se ha mostrado tranquila, y creen que no se va a afectar su participación en la Copa del Mundo.



Se espera que la Fifa se pronuncie este viernes al respecto, debido a que este lunes se juega el repechaje entre el quinto clasificado de Suramérica (por ahora, Perú) y Australia, representante de la Confederación Asiática, y cualquier decisión contra Ecuador alteraría la tabla.



Inicialmente, la Fifa daría su veredicto el día 14, pero Chile fue notificado de que esta decisión se adelantaba.



El veredicto podría darse a conocer en cualquier momento de este viernes, pero se especula que será a primer ahora de la mañana en Suiza, es decir, en la madrugada suramericana.

Posibles decisiones

Byron Castillo

Hay diferentes panoramas en torno a la decisión que tome la Fifa en este caso. Aunque todos han trascendido a nivel de prensa y es difícil saber hacia dónde apunta la decisión de la Fifa.



La versión más fuerte es que todo se quede igual, y sea ratificado el cupo de Ecuador. También se habla de una posible sanción a Ecuador, pero sin pérdida de puntos. Podría haber una sanción económica.



Incluso, podría haber un castigo solo para el futbolista, librando a la federación ecuatoriana de toda culpa.



Existe también la opción de que la Fifa acepte la demanda y le dé a Chile los puntos que reclama, con los que iría de manera directa al Mundial, en el lugar de Ecuador.



Algunas versiones de prensa indican que otra opción es que a Ecuador le quitaran todos los puntos, sin dárselos a sus rivales, de ser así, Colombia iría al repechaje, lo cual ha sido desestimado por la Federación nacional, que no ve factible esta posibilidad.



Otro eventual escenario es que Ecuador reciba un castigo pero no ahora, dado que el Mundial de Catar está encima, sino para la próxima Copa del Mundo.

Furia ecuatoriana

Francisco Egas, presidente de la federación ecuatoriana, aseguró ayer que su organismo no descarta tomar acciones legales contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile por las afectaciones causadas en su denuncia.



