Aunque hasta hace escasos días la Fifa aceptó el recurso de la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) por la supuesta alineación indebida del jugador Byron Castillo, de la Selección de Ecuador, en las eliminatorias al Mundial de Catar, la polémica por las posibles "irregularidades" en el documento de identidad de dicho jugador vienen de tiempo atrás.

Según reportó en las últimas horas el portal uruguayo 'Ovación', la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya había denunciado la posible alteración en el documento de Byron Castillo. En su caso, no por el hecho de que fuese de otra nacionalidad (como alega Chile ahora), sino por extrañezas en la edad que aparecería en su documento.

El reclamo de Uruguay

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador, goleado 4-0 por Uruguay en la Copa América. Foto: EFE

De acuerdo con la información del medio en mención, en 2015, para el Sudamericano Sub-17, organizado en Paraguay, la AUF acusó "irregularidades" debido a que alegaba que cuatro jugadores ecuatorianos sobrepasaban la edad para participar en el torneo. Entre ellos, al parecer, Byron Castillo.



Al respecto, "la Cámara de Apelaciones de la Conmebol se declaró incompetente, por lo cual el reclamo pasó a la Fifa. Sin embargo, este organismo rechazó la demanda con el argumento de que la federación ecuatoriana no tenía responsabilidad si los documentos de esos futbolistas habían sido falsificados por terceros y no tenía conocimiento de ello", se lee en el reporte de 'Ovación'.



(No deje de leer: Caso Byron Castillo: ¿qué tanto podría cambiar la tabla de la eliminatoria?).



"En el mismo año 2015 Emelec (de Ecuador) quiso contratar a Castillo, pero finalmente desistió debido a sus problemas de papeles. “La documentación presentada por el jugador no ha superado los filtros que el club tiene implementados sobre los integrantes de su plantel”, explicó en ese momento el club 'eléctrico'", expresa el artículo en cuestión.



Sobre el caso del Mundial de Catar 2022, Fifa anunció que espera compartir determinaciones en los próximos días. De momento, lo único cierto es que las investigaciones sobre las supuestas irregularidades de los documentos de Castillo ya tienen rumbo propio en la entidad.

Más noticias

DEPORTES