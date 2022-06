La clasificación de Ecuador al Mundial de Catar 2022 sigue en vilo tras la denuncia presentada por la Federación de Chile a la Fifa por supuestas irregularidades en la documentación del jugador Byron Castillo.

Chile presentó pruebas de que Castillo nació en Colombia y de que la documentación ecuatoriana es irregular. Este viernes podría conocerse la decisión final de la Fifa al respecto.



El abogado de la federación chilena de fútbol (ANFP), Eduardo Carlezzo, afirmó que si la selección de Ecuador compite en Catar, "el Mundial queda manchado”, e insistió en que existen "pruebas suficientes" de falsedad sobre el origen del jugador Byron Castillo.

Las razones de Ecuador para desestimar las pruebas



En la Federación Ecuatoriana de Fútbol desestimaron las pruebas que Carlezzo ha presentado, aunque, de manera oficial, la entidad no se ha pronunciado. “No tenemos comentarios”, le expresó el vicepresidente de la FEF, Carlos Manzur, al diario chileno El Mercurio.



Sin embargo, en medios ecuatorianos, la Federación ha movido piezas para desestimar los argumentos de Chile. “Todo está en la Fifa, el resto sigue siendo un circo”, le dijo Manzur al diario El Universo. Y lanzó una pulla: “Puedes decir que te dije que no vamos a dar declaraciones para no contribuir a este circo mediático, del que ustedes son parte”.

Dirigente ecuatoriano asegura que no hay nada nuevo



Manzur aseguró que los documentos presentados por Carlezzo y la presentación del supuesto padrino de bautismo de Castillo, nacido en Colombia, son elementos ya conocidos. “Todo está en la denuncia. Si hay algo que no está en la denuncia, entonces no existe en el proceso”, aseguró el dirigente.



“Cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos. Los respetamos todos. Pero lo único importante es lo que resuelva Fifa. El resto es para las redes”, agregó Manzur a El Universo.



DEPORTES

Con Efe