Byron Castillo es desde hace tres semanas el futbolista de Ecuador del que más se habla debido a la denuncia que entabló Chile ante la Fifa por presunta falsa nacionalidad, una polémica que no es nueva y parecía ya cerrada para el jugador.

¿Quién es Byron Castillo?

A sus 23 años, la vida de Castillo ha transcurrido entre su progresión futbolística y la polémica en torno a su lugar de nacimiento, una suerte de nebulosa que se extiende a Colombia y que parecía haber quedado zanjada el año pasado cuando la justicia ecuatoriana resolvió que merecía la nacionalidad. Pese a ello, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile cree esta fue obtenida con documentos falsos, que la irregularidad aumentaría con los partidos que jugó con la selección, lo que bastaría para expulsar a 'la Tri' del Mundial de Catar y abriría la puerta de entrada a 'la Roja'.

En su documento de identidad reza que Byron David Castillo Segura nació el 10 de noviembre de 1998 en General Villamil, localidad cercana a Guayaquil, pero desde Chile se argumenta que no hay una partida de nacimiento que lo acredite, como sí una de la población colombiana de Tumaco, donde aparece una persona identificada como Byron Javier Castillo Segura nacido el 25 de julio de 1995.



'El Pimentoso', como también se le conoce a Castillo, debutó con Norte América, de Guayaquil. Según los directivos de ese equipo, Castillo llegó a sus divisiones menores cuando tenía 10 años, y en 2015, con 16 años, se probó en Emelec, pero no superó los filtros. En ese mismo año fue convocado a la selección Sub-17, que fue subcampeona del Campeonato Sudamericano en Paraguay, y luego participó en el Mundial disputado en Chile.



(No deje de leer: ¿Ecuador, fuera del Mundial? Fifa rompe su silencio sobre Byron Castillo).

Castillo fue fichado por Aucas de Quito en 2016, con el que jugó 26 partidos de la Liga y anotó un tanto. Barcelona lo contrató en 2017 y, desde entonces, su fútbol ha crecido, como las polémicas sobre su origen.



En julio de 2021, el extremo derecho completó 100 partidos con la camiseta de Barcelona. Renovó contrato hasta 2025, y en septiembre de 2021, cuando ya la justicia había dictaminado su condición de ciudadano ecuatoriano, se tornó habitual de las convocatorias de la selección absoluta.



(Además: Luis Díaz: vea su 'pisadita' con Liverpool en Premier que despierta elogios).



Castillo participó en los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar, que será el cuarto al que acudirá el país andino. Directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) han dicho que consultaron previamente a la Fifa sobre el caso Castillo y recibieron la garantía de que todo estaba en orden para alinearlo.



El respaldo al jugador frente a las dudas le ha llegado hasta del presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, quien aseguró recientemente que "Byron Castillo es más ecuatoriano que yo". Además de la selección absoluta, Castillo también ha participado en calidad de ecuatoriano en las copas Libertadores y Sudamericana como jugador de Barcelona.



Mientras la Fifa acaba de abrir un expediente ante el pedido de Chile y ahora espera las alegaciones de Ecuador, Castillo sigue entrenándose con el club de Guayaquil y dando a entender a los críticos que 'el que nada debe, nada teme'.

Más noticias

DEPORTES

*Con EFE