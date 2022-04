La mala hora para la Selección de Ecuador parece no acabar, después de que se reportaron unos problemas administrativos con las pruebas de dopaje, la permanencia del equipo en la copa del mundo se vio en riesgo. Ahora, el dilema que enfrenta la selección se debe a un juicio y una nacionalidad.



El jugador Byron Castillo, quien juega como defensa en el equipo ecuatoriano, viene dando de qué hablar, luego de que un medio de comunicación asegurara que un juez determinó que el futbolista nació en Tumaco, Nariño y, por ende, sería colombiano.

“Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de Eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño. Actualmente milita en el Barcelona”, escribió el periodista Sebastián Bejarano en su cuenta de Twitter.



El periodista acompañó la publicación con una fotografía de lo que parece ser el registro civil de nacimiento de Byron Castillo.



Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano.



Propiamente nacido en Tumaco, Nariño.



Actualmente milita en el Barcelona pic.twitter.com/ZjIOtQUqPe — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

¿El equipo podría quedar fuera del mundial?

Ecuador vs. Brasil. Foto: EFE

La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador abrió un proceso judicial, en el que se dictaminara la situación con la nacionalidad del jugador.



Es más, la Dirección de Integridad, Prevención e Investigación de la LigaPro fue la encargada de dejar abierto el expediente.



(Siga leyendo: ¿Selección Ecuador podría quedarse fuera del Mundial de Catar? Lo último).



Sin embargo, lo preocupante de esta situación no es que el jugador se encuentre en un dilema con su nacionalidad, sino la posición que enfrenta la selección con las posibilidades de quedarse sin participación en el mundial.



Según la normativa, el jugador debe ser nacionalizado al equipo con el cual va a jugar, pero el reclamo de incumplimiento debe ser registrado 48 horas después del partido.



El proceso continúa en investigación y aún se espera el pronunciamiento de la Fifa. No obstante, varios equipos, con los cuales Ecuador disputó las Eliminatorias, no descartan la posibilidad de anular el puntaje de dichos encuentros, en los que Byron Castillo había jugado.

