La posibilidad de que Ecuador se quede por fuera del Mundial de Catar 2022 tomó fuerza este miércoles, cuando la Fifa anunció la apertura de un proceso disciplinario por una posible inscripción irregular del jugador Byron Castillo.

Castillo, de 23 años, jugó ocho partidos en las clasificatorias en las que los ecuatorianos consiguieron cupo en la Copa del Mundo. Sin embargo, la Federación de Chile presentó un reclamo alegando que el futbolista nació en Tumaco, Colombia, y que por eso no era elegible para la selección.



Además, según una investigación de la agencia Efe, el registro del futbolista como nacido en Ecuador no aparece en el libro. "Hay la posibilidad que presuntamente se haya adulterado el documento de Byron Castillo, valiéndose de la fragilidad del documento, es por ello que en el archivo nacional, no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia", asegura la firma de abogados que asesora a Chile en su reclamo.

El caso de los 'Cachirules' en México

Justamente este tema, el de la adulteración de documentos, ya generó una fuerte sanción de Fifa a una de las selecciones que tradicionalmente participa en la Copa del Mundo. México se quedó por última vez afuera del Mundial por un caso similar.



En 1988, la selección Sub-20 de ese país buscaba, y finalmente lo consiguió, un cupo para el Mundial de la categoría en Arabia Saudí. Sin embargo, una investigación realizada por los periodistas Alfredo Ruiz y Antonio Moreno, complementada por Miguel Ángel Ruiz, encontró que se falsificaron las actas de nacimiento de cuatro jugadores.



José Luis Mata, José de la Fuente, Gerardo Jiménez y Aurelio Rivera fueron los futbolistas a los que se les adulteró la documentación, pese a tener entre dos y cinco años más de edad. El 19 de mayo de 1988, la Fifa sancionó a México y le impidió jugar esa Copa Sub-20. Pero después, al comprobar que había responsabilidad de la federación de ese país en el caso, conocido como ‘Los Cachirules’, amplió el castigo a todas las competencias y por esta razón, México ni siquiera pudo jugar las eliminatorias para el mundial de 1990.



En el caso de Byron Castillo, la Federación Ecuatoriana se ha desligado de cualquier responsabilidad. “El registro Civil realizó una investigación para saber si el jugador violó alguna norma o adulteró algún documento, pero ese proceso se cerró y no existieron indicios de que el jugador cometió un hecho ilícito”, dijo Celso Vazconez, abogado externo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al diario El Mercurio.



“Si se llega a comprobar que el jugador adulteró documentos, la Fifa tendría que sancionarlo a él (Byron Castillo), no a la Federación porque en este caso la FEF también sería una víctima. Distinto es lo que ocurrió con Bolivia, que inscribió a Nelson Cabrera de forma errónea, sin cumplir los protocolos”, agregó el abogado.

El antecedente de Bolivia en 2018

El caso de Cabrera, nacido en Paraguay pero nacionalizado en Bolivia, le costó a esa selección la derrota en el escritorio en dos partidos de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Con esos resultados, Chile, que había presentado el reclamo, recibió los puntos del juego que había empatado 0-0.



Pero también se vio beneficiado Perú, que había perdido 2-0 contra Bolivia, pero que con la aparición de Cabrera en ese encuentro. Con la victoria en el escritorio, finalmente terminó por delante de Chile en la tabla y fue al repechaje, para luego eliminar a Nueva Zelanda y clasificar a Rusia.



