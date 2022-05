El tema de Byron Castillo es desde hace tres semanas tema del día. Es el futbolista de Ecuador del que más se habla debido a la denuncia que entabló Chile ante la Fifa por presunta falsa nacionalidad, una polémica que no es nueva y parecía ya cerrada para el jugador.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile cree que la nacionalidad del jugador fue obtenida con documentos falsos, que la irregularidad aumentaría con los partidos que jugó con la selección, lo que bastaría para expulsar a la Tri del Mundial de Catar y abriría la puerta de entrada a la Roja.



Fifa, en la jugada

Hay dos explicaciones que hay que tener en cuenta. El expediente de la Fifa se presenta cuando uno de los países afiliados denuncia.



La entidad habla con las partes, analiza los pro y contras, luego se sentará para analizar el caso y tomar una determinación sobre el particular.



En Ecuador manejan la opción de que no se sancione a la selección de ese país, por ende, puede ir al Mundial de Catar 2022.



Y eso se fortalece por las declaraciones del abogado especializado Celso Vásconez, quien advierte que la Fifa no sancionará a Ecuador.



Y lo advierte apoyado en lo siguiente: “Fifa no tiene jurisdicción para determinar si un documento está adulterado o no, eso simplemente le compete a un juez”, advirtió Vásconez.



De igual manera, el jurista señala que si la Fifa le da la razón a Chile, a la denuncia, deberá de sancionar al jugador, no al seleccionado de Ecuador.



Lo anterior da pie para decir que el partido entre Ecuador y Chile, pues no se llevará a cabo.



