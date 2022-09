Pasan los meses y la polémica por el caso de Byron Castillo no cesa. El futbolista, ahora en el León de México, sigue en el ojo del huracán luego de que la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) presentara un recurso ante la Fifa, por su supuesta alineación indebida en ocho partidos de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

“Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playa. Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento”, alegó Chile en su recurso presentado ante la Fifa a comienzos de mayo.



La Fifa desestimó el recurso y decidió cerrar la investigación contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Aun así, la ANFP elevó su apelación ante la entidad y se espera que en próximos días se conozca el fallo.



A la espera de esa determinación, un audio antiguo de Byron Castillo volvió a poner el caso de relieve.



Y el 'Daily Mail', medio que lo publicó, asegura que Ecuador podría ser expulsado del Mundial de Catar.



En dado caso, ¿qué pasaría con Colombia?

El audio de Castillo

Byron Castillo. Foto: PDF

'Daily Mail' publica un audio en el que el propio Castillo habla de cuatro elementos que complicarían su situación. El primero, su año de nacimiento: 1995, en vez de 1998, como reza su documentación ecuatoriana.



El segundo es el nombre completo del jugador. En la grabación, asegura que se llama Byron Javier Castillo Segura, lo que coincide con el supuesto registro civil de nacimiento de Colombia que presentó la Federación chilena. En los papeles ecuatorianos aparece como Byron David Castillo Segura.



Además, el jugador habla de cómo salió desde Tumaco hasta la ciudad ecuatoriana de San Lorenzo en busca de una oportunidad en el fútbol ecuatoriano, y habla de que un empresario de ese país fue quien le proporcionó la nueva identidad.



La entrevista se habría realizado en 2018 y hace parte de una investigación que llevó a cabo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuyas conclusiones fueron entregadas en diciembre de ese año.



La investigación se abrió luego de que se frustrara la transferencia de Castillo desde el club Norteamerica a Emelec en 2015, debido a irregularidades en la documentación del jugador.



Ecuador será el rival de Catar en el partido inaugural de la Copa del Mundo, el próximo 20 de noviembre. La Fifa ya decidió en primera instancia, pero ¿podría haber algún revés en la segunda determinación?.



En dado caso, ¿qué pasaría con Colombia?



¿Qué pasaría con Colombia?

Luis Díaz y James, en el partido contra Bolivia. Foto: FCF

Byron Castillo jugó en ocho partidos de la eliminatoria a Catar 2022. De ellos, Ecuador ganó cuatro: 1-0 a Paraguay, 3-0 a Bolivia, 1-0 a Venezuela y 0-2 a Chile. Empató otros dos: 0-0 con Chile y 1-1 con Argentina. Y perdió dos: 1-0 con Uruguay y 3-1 con Paraguay.



Si la Fifa decide darle por perdidos los partidos, la tabla de la eliminatoria tendría un drástico cambio. Ecuador caería al último lugar, con solo 12 puntos. Y el equipo que entraría a la zona de clasificación directa a la Copa del Mundo es Chile, que quedaría cuarto con 24 puntos. Perú se mantendría en el repechaje, con 24, pero con peor diferencia de goles.



En caso de que Fifa tome la determinación de 'quitar esos puntos', lo cual sería sumamente extraño, Colombia no tendría ningún cambio en la tabla de posiciones.



Castillo no jugó en ninguno de los dos partidos, ni en el 6-1 en Quito, que le costó el puesto a Carlos Queiroz, ni en el 0-0 en Barranquilla, ya cuando Reinaldo Rueda estaba en el banco colombiano.



En ese sentido, contrario a lo que se ha hablado en radio, no habría ninguna posibilidad para el equipo colombiano, que tiene un amistoso con Guatemala el próximo 24 de septiembre.

