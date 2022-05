Pasan los días y la polémica por el caso de Byron Castillo no cesa. El futbolista del Barcelona SC sigue en el ojo del huracán luego de que la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) presentara un recurso ante la Fifa, por su supuesta alineación indebida en ocho partidos de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

“Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playa. Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento”, alegó Chile en su recurso presentado ante la Fifa a comienzos de mayo.



El ente que rige el fútbol profesional a nivel mundial decidió, según informó en el hasta ahora su único comunicado relacionado con la demanda, "abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados".



En días pasados, la imagen que mejor ha retratado lo difícil de este proceso muestra a Byron Castillo romper en llanto en pleno partido con su club.

Luego de hacerse popular el video del duro momento de Castillo, el presidente de la Federación Chilena, Pablo Milad le dijo desafiante al diario 'La Tercera' que "Byron Castillo debe estar con la presión muy fuerte, no solamente la mediática. El entorno, la situación misma. Se tiene que sacar el ruido de la mente diciendo la verdad, que se saque la carga que lleva por dentro”.



Además, según declaró, "antes de la primera quincena de junio vamos a tener novedades", refiriéndose a la decisión de Fifa frente a su demanda.



A la espera de la determinación, en algunos medios radiales del país se ha llegado a plantear que Colombia podría resultar afectada, para bien o para mal, por la decisión en el caso de Castillo. Pero, ¿qué pasa con Colombia si Ecuador queda fuera del Mundial de Catar?



Así estaría el panorama

Byron Castillo, jugador de la Selección de Ecuador. Foto: Canal de YouTube 'La Cancha con Majo', @byron4590

Byron Castillo jugó en ocho partidos de la eliminatoria a Catar 2022. De ellos, Ecuador ganó cuatro: 1-0 a Paraguay, 3-0 a Bolivia, 1-0 a Venezuela y 0-2 a Chile. Empató otros dos: 0-0 con Chile y 1-1 con Argentina. Y perdió dos: 1-0 con Uruguay y 3-1 con Paraguay.



Si la Fifa decide darle por perdidos los partidos, la tabla de la eliminatoria tendría un drástico cambio. Ecuador caería al último lugar, con solo 12 puntos. Y el equipo que entraría a la zona de clasificación directa a la Copa del Mundo es Chile, que quedaría cuarto con 24 puntos. Perú se mantendría en el repechaje, con 24, pero con peor diferencia de goles.



En caso de que Fifa tome la determinación de 'quitar esos punto', Colombia no tendría ningún cambio en la tabla de posiciones. Castillo no jugó en ninguno de los dos partidos, ni en el 6-1 en Quito, que le costó el puesto a Carlos Queiroz, ni en el 0-0 en Barranquilla, ya cuando Reinaldo Rueda estaba en el banco colombiano.



En ese sentido, contrario a lo que se ha hablado en radio, no habría ninguna posibilidad para el equipo tricolor, que tiene el próximo 5 de junio su primer amistoso tras la eliminación de la cita mundialista.

