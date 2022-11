El futbolista ecuatoriano Byron Castillo, gran protagonista de su selección los últimos meses debido a que tanto Chile como Perú demandaron su alineación irregular, al considerar que había nacido en Colombia, se retiró del terreno de juego en el minuto 35 del partido que enfrentó a Ecuador contra Irak en el Cívitas Metropolitano de Madrid.

Castillo, sin remedio

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Capturas de pantalla GolTV

Este sábado el lateral derecho recibió una dura entrada abajo, con ambas piernas, del iraquí Alai Hussain cuando Byron apuraba línea de fondo.



Tras ser atendido durante varios minutos por los médicos al quedarse su pie izquierdo enganchado en la acción, tuvo que retirarse a vestuarios.



Su lugar lo ocupó Robert Arboleda. Un Byron Castillo que, según dijo el embajador de Ecuador en Qatar no estará en la lista definitiva del seleccionador Gustavo Alfaro para el Mundial y que va a dar a conocer el lunes 14 de noviembre, un día antes de viajar a Doha.



"Desgraciadamente no viene Byron. Sería el broche de oro que Byron venga y meta un gol, pero desafortunadamente, la noticia que tenemos es que no viene", afirmó Pascual Del Cioppo en una entrevista al programa televisivo ‘Hechos de Impacto’.



(Puede interesarle: Byron Castillo: la sanción final del TAS a Ecuador a horas del Mundial de Catar).

Byron Castillo se lesionó en el primer tiempo del amistoso de @LaTri ante Irak a una semana del arranque del Mundial. pic.twitter.com/Wx8PXX2O3W — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) November 12, 2022

De acuerdo con el diplomático, "es una decisión que ha tomado la Federación, lo más seguro que para evitar problemas futuros" con el jugador del León mexicano, protagonista de una batalla en los despachos entre Ecuador, Chile y Perú sobre la autenticidad de los documentos con los que fue registrado como ecuatoriano cuando, en realidad, reclamaban, nació en Colombia.



Finalmente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó el pasado martes la presencia de Ecuador en el Mundial a la vez que sancionó a la ‘tri’ con la pérdida de tres puntos para las próximas eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026. Ajeno a toda esta situación, Alfaro le puso de titular, pero solo pudo disputar los primeros 35 minutos de juego.

DEPORTES

*Con EFE

Más noticias de Deportes