El jugador del Barcelona de Guayaquil y la Selección de Ecuador, de 23 años, permanece en el ojo del huracán luego de que la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) entablara un recurso ante la Fifa alegando que su nacionalidad sería colombiana. Factor que, en el contexto de la denuncia, podría llegar a afectar el rumbo del Mundial de Catar, al que Ecuador se clasificó tras contar con Castillo en ocho juegos de las eliminatorias.

A la espera de las determinaciones de Fifa por el caso en cuestión, han cobrado eco momentos puntuales de la carrera de Castillo. Sobre todo, aquellos instantes en los que ya había sido cuestionado por el tema de su nacionalidad. Una entrevista íntima, de hace unos años, quizá el punto más revelador.



'Sabía que iba a salir...'

Byron Castillo, con audífonos en ambas fotos. Foto: @byron4590

"¿Le molesta a Byron Castillo que toquen ese tema de la nacionalidad?", le preguntó, en 2018, la propietaria del canal 'La Cancha con Majo' a Castillo.



"No me molesta y la verdad no me gusta hablar de eso", respondió Castillo de entrada.



"Ya es cosa del pasado, pero no me molesta en nada. Sabía que en cualquier momento iba a salir eso, que iban a decir cosas que no eran. Pero eso no afectó en mi carrera. Decaí un poco, en realidad, pero hubo mucha gente que estuvo apoyándome, hablando conmigo y diciéndome que siguiera. Y salí adelante y ahora estoy para triunfar”, añadió.



"Un tema que mejor quede de ese lado", concluyó la entrevistadora.



Fifa anunció que "en los próximos días" habrá determinaciones en el caso actual por la denuncia de Chile. Sin embargo, todavía no hay información precisa sobre la fecha en que se darían.

