Después de semanas de varias suspicacias mediáticas, la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) llevó la polémica de la posible eliminación de Ecuador del Mundial de Catar a las instancias que podrían transformar el rumor en realidad, por el tema del futbolista Byron Castillo.

El jugador de quien se dice que sería colombiano y que participó en ocho juegos de las eliminatorias al Mundial, dos de ellos contra Chile, motivó una denuncia contra el futbolista y la Federación Ecuatoriana de Fútbol "debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador", según se lee en el comunicado de la Federación Chilena.



Habló el abogado



"Existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas. Una comisión investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, destinada a aclarar las irregularidades existentes en los registros de jugadores ante esta federación, concluyó que el jugador era colombiano", comentó la ANFP.



El tema sigue, no ha parado. "Chile exige que Ecuador pierda los ocho partidos de clasificación en los que jugó Castillo, y que los rivales reciban automáticamente tres puntos por partido. Si la Fifa está de acuerdo, eso llevaría a Chile al Mundial en lugar de Ecuador", explicó el diario nortramericano 'The New York Times', en un artículo en el que asegura haber tenido acceso al documento íntegro que presentó la Federación Chilena de Fútbol ante la Fifa.



Según Bendito Fútbol, Celso Vásconez, abogado especialista en derecho deportivo, señaló que el tema podría resolverse hasta en tres meses, aunque aclaro que como no hay precedentes, pues no es posible tener resuelto el problema en una fecha fija.



Vásconez aclaró que la resolución podría alargarse en caso de que sea apelada al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), dependiente de la respuesta.



