Después de semanas de varias suspicacias mediáticas, la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) llevó la polémica de la posible eliminación de Ecuador del Mundial de Catar a las instancias que podrían transformar el rumor en realidad.

El reclamo de Chile

De acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, el caso de Byron Castillo, el jugador de quien se dice que sería colombiano y que participó en ocho juegos de las eliminatorias al Mundial, dos de ellos contra Chile, motivó una denuncia contra el futbolista y la Federación Ecuatoriana de Fútbol "debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador", según se lee en el comunicado de la Federación Chilena.



"Existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas. Una comisión investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, destinada a aclarar las irregularidades existentes en los registros de jugadores ante esta federación, concluyó que el jugador era colombiano", comentó la ANFP.

"Chile exige que Ecuador pierda los ocho partidos de clasificación en los que jugó Castillo, y que los rivales reciban automáticamente tres puntos por partido. Si la Fifa está de acuerdo, eso llevaría a Chile al Mundial en lugar de Ecuador", explicó el diario nortramericano 'The New York Times', en un artículo en el que asegura haber tenido acceso al documento íntegro que presentó la Federación Chilena de Fútbol ante la Fifa.



Según el reputado periódico,"la Fifa confirmó el jueves que había recibido el reclamo, pero dijo que no comentaría sobre el caso".



Escasas horas después de que la información trascendiera, la Federación de Fútbol de Ecuador emitió un duro comunicado al respecto. En él, calificó de "infudados rumores" la situación y dijo que el "objetivo" de la situación es "desestabilizar" a la entidad ecuatoriana.

La respuesta de Ecuador

"Ante los infundados rumores esparcidos a la opinión pública, con el claro objetivo de desestabilizar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por medio de la presente rechazamos categóricamente cualquier intento de quienes pretenden evitar su participación en el Mundial de Fútbol de Catar 2022, la cual fue obtenida legítimamente en la cancha y respetando todos los principios y valores que emanan al deporte, así como todas las normas jurídicas vigentes en el Estado ecuatoriano y el derecho deportivo internacional", expresó de entrada la FEF en su comunicado.



Luego, en relación al caso puntual de Byron Castillo, la entidad manifestó: "debemos ser enfáticos en que el futbolista es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales, tanto en la esfera civil como en la deportiva, encontrándose debidamente inscrito en la autoridad nacional competente y contando con toda la documentación nacional en regla".



"Finalmente, anunciamos que la FEF estará presta a demostrar ante la Fifa o ante el órgano que sea necesario, que en todo momento ha obrado de manera y que nuestra meritoria clasificación al Mundial Catar 2022 es producto de ello", concluyó la Federación Ecuatoriana.



¿Qué posibilidades hay de que salga Ecuador y entre Chile?

Luego de la denuncia de la Federación Chilena ante la Comisión Disciplinaria de la Fifa, se debe esperar a la respuesta natural de la entidad. Después, si la parte demandante no ve favorable la resolución puede apelar en la misma Comisión o luego acudir directamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la máxima autoridad en estos casos.



Aunque los tiempos parezcan cortos, porque el Mundial empieza en seis meses, la relevancia del caso podría incidir en la velocidad de su revisión. En principio, según la normativa Fifa, el reclamo por la situación de Castillo debió hacerse en un plazo no mayor a 48 horas después de alguno de los dos juegos contra Chile en las eliminatorias. Sin embargo, habrá que esperar la determinación de las autoridades competentes.

