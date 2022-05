La Selección de Ecuador está en el ojo del huracán. Todo, debido a que la Fifa decidió abrir "procedimientos disciplinarios" por el recurso que presentó Chile alegando una supuesta nacionalidad colombiana de Byron Castillo, futbolista del equipo de Gustavo Álfaro que participó en ocho encuentros en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Según la Federación Chilena de Fútbol (ANFP), Fifa debería quitar los puntos que obtuvo Ecuador con Castillo en cancha. Sin embargo, el panorama no está esclarecido todavía.



A la espera de las determinaciones del ente que rige el fútbol mundial, ha cobrado relevancia el llamativo caso del portero titular de Ecuador, Alexander Domínguez, quien fue suspendido en su momento por alteraciones en su documento de identidad y que ahora, tras el revuelo de Castillo, volvió a la palestra pública por las recientes declaraciones del DT argentino Claudio Borghi, quien lo dirigió en Liga de Quito. Borghi fue claro: "(Domínguez) Me dijo: 'Profe, yo soy colombiano'".



(No deje de leer: Caso Byron Castillo: ¿qué tanto podría cambiar la tabla de la eliminatoria?).

'Profe, soy colombiano'

Facebook Twitter Linkedin

Alexander Domínguez, actual portero del Deportes Tolima. Foto: Twitter: @cdtolima

Claudio Borghi, en declaraciones dadas en los últimos días al programa 'Todos Somos Técnicos', de 'TNT Sports', en Chile, contó que hace unos cinco años, en un partido en Colombia, Domínguez protagonizó una particular situación.



“Siendo yo entrenador de Liga (de Quito) fuimos a jugar un partido en Colombia y vino mucha gente a saludarlo (a Domínguez) al hotel, me llamó mucho la atención y le pregunté si tenía muchos familiares ahí, y me dijo: 'Profe, yo soy colombiano'”,, contó Borghi.



(Además: Juan Guillermo Cuadrado, cerca de ser agredido por 'mal chiste' en Juventus).



“Después, al revisar sus antecedentes vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, por lo que solamente estuvo suspendido seis meses. Entonces, no sería la primera vez”, agregó el argentino.



En efecto, en diciembre de 2007, la Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó a Domínguez por alteración en su documento de identidad.



“Escucho que Castillo no tenía cédula de identidad (ecuatoriana), no se puede asomar a ningún vestuario; si él es colombiano, como se dice en la investigación, sería (un caso de) falsificación de documentos y eso es más grave”, concluyó Borghi, refiriéndose al caso del momento.

DEPORTES

*Con información de Futbolred