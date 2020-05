Expectativa mundial por el regreso de la Bundesliga

Tras dos meses de parón y con una preparación muy condicionada, el campeonato alemán de fútbol se reanuda mañana a puerta cerrada, bajo alta vigilancia sanitaria con la atención del mundo entero, que está a la expectativa de cómo les irá a los alemanes, primera liga grande que reanudará competencias tras la crisis por el coronavirus. Los 18 equipos afrontan un esprint final de nueve jornadas muy abierto a las sorpresas.

En el momento de la interrupción a mediados de marzo debido a la pandemia, la clasificación tras 25 jornadas estaba dominada por el Bayern Múnich, que busca su octavo título consecutivo, con cuatro puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund y cinco sobre el Leipzig.



El largo periodo sin entrenamiento, la imposibilidad de jugar amistosos de preparación y, sobre todo, las condiciones particulares generan grandes interrogantes: ¿servirán para que se rompa la lógica y se den resultados inesperados? ¿En qué nivel estarán los deportistas?

“Hemos tenido muy poco tiempo para prepararnos, quizás vayamos a ver marcadores muy curiosos”, señaló el director deportivo del Eintracht Fráncfort, el exjugador Fredi Bobic. “Quizás un 5-5”.



El Bayern se desplaza el domingo a Berlín, al terreno del Union (11.º), así que el duelo entre Borussia Dortmund y Schalke es el gran atractivo de mañana, en un simbólico derbi del Ruhr que levanta el telón del confinamiento. En tiempos normales, los tres primeros serían favoritos, pero nadie sabe cómo afectará la 'nueva normalidad.



“Hay que esperar sorpresas y cambios en la clasificación”, señaló el mánager del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, en cuya opinión el resultado del derbi “no dependerá del mejor efectivo, sí del que sepa adaptarse mejor a la situación poco habitual y a crear la mejor dinámica de equipo”. “Para el que no sea capaz de adaptarse mentalmente, será fatal”, añadió el técnico del Colonia, Markus Gisdol.

Entrenadores, jugadores y dirigentes comparten opinión: este fin de temporada particular se jugará “en la cabeza”. Y los estadios vacíos no serán el único problema que afectará.

Entrenamiento especial del Bayern Múnich por la cuarentena y el coronavirus. Foto: EFE

Habrá que ceñirse a las exigencias del protocolo sanitario, que cambiará por completo las rutinas de los deportistas, sus comportamientos dentro y fuera de la cancha.



El entrenador del Leip-zig, Julian Nagelsmann, indicó que los jugadores de su club pensaban en una manera de celebrar los goles limitando el contacto físico entre ellos, para poder respetar las normas del protocolo de la Bundesliga.



“Los jugadores han pensado seguramente en algo, pero primero tendremos que marcar un gol. No me suelen gustar las celebraciones en grupo, tengo tendencia a festejar en solitario”, afirmó Nagelsmann, y señaló que tendrá que cuidar su lenguaje desde el banquillo. “Voy a intentar hablar y actuar de una manera socialmente aceptable”, añadió el entrenador.



En todo caso, será un cambio drástico para los jugadores. “Llevará tiempo habituarse. Algunos se ayudarán apoyándose en recuerdos de situaciones similares, sin público, partidos decisivos de su juventud”, señalo el psicólogo especializado en el deporte Georg Froese, entrevistado por la revista Kicker.



Habrá una ventaja, según este especialista, con el arbitraje: “Los árbitros estarán mejor y cometerán menos errores, porque la influencia del público sobre ellos es enorme”.

Una opinión que no comparte Deniz Aytekin, que dirigió en marzo el único partido a puerta cerrada en la historia de la Bundesliga, Mönchengladbach-Colonia. “Fue angustioso y en cierta manera no tuvo nada que ver con el fútbol. Faltaba la pasión, era difícil mantener la concentración”.



Las otras incertidumbres se centran en la salud de los jugadores. Incluso si el protocolo sanitario es muy riguroso, es imposible “garantizar al ciento por ciento la seguridad de todos los actores”, reconoció recientemente la Liga de Fútbol Alemana (DFL).



Obviamente, los contagios de coronavirus no se pueden excluir. Si provocaran la baja de uno o varios equipos, el proyecto de terminar el campeonato antes de finales de junio se complicaría.



Y, además, están las lesiones. El médico del deporte Wilhelm Bloch señaló que “en función del grado de preparación, se puede pensar que los jugadores estarán más expuestos”. Para limitar este riesgo, la Bundesliga ha adoptado la nueva reglamentación de la Fifa, autorizando cinco cambios por partido.



“Es una muy buena idea, porque si decimos las cosas claramente, ningún equipo, sin excepción, estará preparado al ciento por ciento para la reanudación”, señaló el técnico del Dortmund, Lucien Favre.



