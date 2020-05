Prográmese con los partidos por TV este fin de semana en la Bundesliga

Este fin de semana regresará la acción en el fútbol de primera división de Alemania, cuando aún restan nueve fechas para que concluya la temporada 2019 -2020. La reconocida Bundesliga se podrá disfrutar en VIVO por ESPN.

El poderoso Bayern Múnich encabeza las posiciones, con 55 puntos, y va en busca de su octavo título consecutivo, con Robert Lewandowski como su implacable goleador, con 25 tantos en la misma cantidad de partidos. Precisamente, el Bayern con sus figuras será el protagonista del partido más destacado de la fecha #26, cuando visite el domingo al Union Berlin.



Como inmediatos escoltas se encuentran Borussia Dortmund (51, con el argentino Leonardo Balerdi) y el Leipzig (50), mientras que el Borussia Mönchengladbach (49) y el Bayer Leverkusen (47), marchan expectantes, aún con la ilusión de acercarse a la vanguardia.



El partido que abrirá el juego será Borussia Dortmund, ubicado segundo, frente al Schalke 04, que está sexto y pretende asegurarse un lugar en la clasificación a las copas de la Uefa. Y como cierre, el lunes se producirá el atrayente choque entre el Bayer Leverkusen de los argentinos Lucas Alario y Exequiel Palacios y el chileno Charles Aránguiz ante el Werder Bremen del peruano Claudio Pizarro.

Programación:

Sábado 16



ESPN 2

8:20 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Schalke 04

10:20 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach



ESPN Play

10:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Leipzig vs. Friburgo



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hoffenheim vs. Hertha Berlin



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn



Domingo 17



ESPN 2

10:50 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Unión Berlín vs. Bayern Múnich



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Colonia vs. Mainz



Lunes 18



ESPN 2

1:20 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen



Con información de oficina de prensa*