Petersen frustra al Mönchengladbach en la Bundesliga

Un cabezazo al borde de la hora de partido de Nils Petersen, recién entrado al terreno de juego, derribó de pronto al Borussia Moenchengladbach, que no sólo perdió por ese testarazo (1-0), sino también por su falta de eficacia ofensiva, porque fue mejor que el Friburgo durante muchos minutos, de forma apabullante incluso en el primer acto, pero su dominio no produjo nada más que frustración dentro de una derrota inquietante.

Lo es en la clasificación, porque ahora su cuarta posición depende de que lo haga el Bayer Leverkusen esta jornada, aunque, eso sí, se mide al Bayern Múnich este sábado; en las sensaciones, porque ni siendo tan superior en la primera parte generó todo lo que tiene que generar sobre la portería de su adversario, sobre todo en cuanto a claridad; y en las vibraciones que transmitió cuando encajó el 1-0, cuando ya fue incapaz de reaccionar.



Por ejemplo, no hubo razón, o casi, para el 0-0 al descanso. Ni siquiera para que el primer tiempo terminara con una ocasión de Holer para los locales que repelió Sommer; un espectador más durante todo el tramo anterior del incontenible manejo entonces del Borussia Moenchengladbach, dirigido ofensivamente por el dinamismo, el talento y la visión de Stindl.



Fue indetectable en esos momentos entre líneas para un Friburgo sometido sin discusión hasta el intermedio por la ambición de un equipo que demostró que quiere la Champions, pero que se quedó sin nada en el estadio Schwarzwald, derrotado cuando menos se preveía.



Nadie podía intuirlo cuando terminó el primer tiempo. Quizá tampoco en el inicio de la segunda parte. Pero no es excusa para el Gladbach. Cuando lo único probable parecía su triunfo, aunque el marcador aún era de 0-0, todo se le escapó sin percatarse.



El Fribugo, superado hasta entonces, aprovechó una acción a balón parado para transformar el duelo hacia su terreno: Grifo puso un certero centro, tanto como el testarazo de Petersen (1-0, m. 58), que provocó el primer triunfo desde la reanudación liguera de los rojiblancos, reenganchados a la pugna por entrar en la Liga Europa.



El goleador había entrado segundos antes al terreno de juego. Su primera intervención fue el gol que tanto y tanto había rebuscado su rival desde el principio.



Lo marcó el Friburgo y lo recibió el Borussia Moenchengladbach, que no había asumido aún el 1-0 cuando recibió otro golpe: la expulsión por doble amarilla de Plea a falta de 22 minutos para el cierre de un choque frustrante. Y en su horizonte de la siguiente jornada aparece el líder, el Bayern Múnich.



EFE