Bayern Múnich sigue con su marcha imparable en la Bundesliga

El Bayern Múnich continuó caminando con paso firme hacia su octavo título consecutivo en la Bundesliga, con una victoria 4-2 en el terreno del Bayer Leverkusen en la 30ª jornada, este sábado, con lo que consolida todavía más su liderato.

El conjunto muniqués amplía provisionalmente a 10 puntos su ventaja sobre el segundo, el Borussia Dortmund, que recibe en el último partido del día al Hertha de Berlín (9º).



El Bayer Leverkusen se adelantó en el minuto 9 con un tanto del argentino Lucas Alario, pero el Bayern apagó pronto el incendio y remontó con dianas de Kingsley Coman (27), Leon Goretzka (42), Serge Gnabry (45) y Robert Lewandowski (66).



Con todo decidido, el Leverkusen maquilló su derrota en el 89, con una diana de Florian Wirtz.



Con estos tres puntos en un BayArena vacío de público, siguiendo el protocolo de la Bundesliga tras el parón por el nuevo coronavirus, el Bayern supera uno de los partidos teóricamente más difíciles que le quedaban hasta el final del curso.



Le quedan únicamente cuatro encuentros ligueros por disputar (12 puntos en juego), por lo que su ventaja parece dejarle acariciando el que sería el 30º título nacional de la historia del club, aunque no podrá ofrecerlo simbólicamente a sus hinchas desde el balcón del ayuntamiento de Múnich por las medidas contra la pandemia y en contra de las aglomeraciones.



Antes del partido de este sábado, los jugadores del Bayern calentaron con una camiseta que llevaba escrito "Tarjeta roja al racismo - BlackLivesMatter", apoyando los homenajes que se han sucedido desde que a finales del pasado mes muriera en Minneapólis George Floyd, un hombre negro que repetía "I can't breathe" (No puedo respirar) tumbado en el suelo e inmovilizado por la rodilla de un policía blanco sobre su cuello.

En el resto de partidos del sábado destacó la derrota del RB Leipzig (3º), que empató 1-1 con el colista Paderborn (18º). El Leipzig, pese a su tropiezo ante un equipo que parece condenado, amplía ligeramente su ventaja en la lucha por el tercer lugar y los puestos de Liga de Campeones, aprovechando las derrotas del Borussia Mönchengladbach (4º), que cayó el viernes 1-0 en Friburgo (8º), y el Bayer Leverkusen (5º). Tanto 'Gladbach' como Bayer Leverkusen quedan ahora a tres puntos del Leipzig. En Alemania, la 'zona Champions' incluye a los cuatro primeros clasificados.



Resultados de la 30ª jornada de la Bundesliga:

Friburgo - B. Mönchengladbach 1 - 0

Eintracht Fráncfort - Maguncia 0 - 2

Fortuna Dusseldorf - Hoffenheim 2 - 2

Bayer Leverkusen - Bayern Múnich 2 - 4

RB Leipzig - Paderborn 1 - 1





