Intenso empate entre Bucaramanga y Medellín

Atlético Bucaramanga y Deportivo Independiente Medellín pisaron el gramado del estadio departamental Alfonso López, con la intención de ganar un partido en que el local, sumido en crisis de resultados, buscaría sumar los tres puntos para alejarse de la zona del descenso, mientras que el onceno antioqueño, con el objetivo de sumar y acercarse al grupo de los ocho.

Los primeros minutos del compromiso evidenciaron la iniciativa y tenencia de balón para Atlético Bucaramanga, sin embargo, fue Medellín por intermedio de Andrés Ricaurte, quien anotaría gol sobre el minuto 10 del primer tiempo, con un remate de media distancia y rasante sobre el palo de la mano izquierda de Vargas que se quedó sin opción.



Sobre la parte media de la primera mitad, Atlético Bucaramanga intentó reaccionar, pero se tornó un equipo con escasa dinámica en el frente de ataque, condición que aprovechó el conjunto antioqueño para ejercer una presión y doblaje en marca en cada uno de los sectores de la cancha.



En el minuto 29 del primer tiempo el juez central del partido sancionó pena máxima a favor de Bucaramanga, después de una mano dentro del área del jugador Andrés Cadavid. El encargado del cobro, sobre el minuto 31, fue Sherman Cárdenas, quien convirtió el gol del empate, con un cobro rasante sobre el palo de la mano izquierda de González, que, aunque fue al mismo costado no pudo evitar la anotación. De esta forma, se decretó el uno por uno en el marcador.



Terminaría el primer tiempo, con marcador uno por uno y el dominio para Atlético Bucaramanga que después del gol reaccionó y propuso en ataque, pero careciendo de profundidad, mientras que Medellín aplicado tácticamente fue efectivo en la primera parte.



Para la segunda parte, Atlético Bucaramanga tuvo una propuesta ofensiva, es así como en el minuto 2, el jugador Cárdenas envía un centro al corazón del área y de cabezazo, abajo, el chileno Jean Paul Pineda, logra anotar gol para decretar el dos por uno a favor del equipo leopardo.



La reacción de Independiente Medellín no se hizo esperar, es así como en el minuto 12 el segundo tiempo, Jesús Murillo de cabezazo abajo, al palo de la mano izquierda convierte gol, para dejar parcialmente el marcador dos por dos.



Sobre los últimos 15 minutos del partido, los equipos en contienda jugaron al contragolpe buscando anotar el gol de la victoria, ante la necesidad de sumar los tres puntos, sin embargo, en dos opciones de gol por equipo, ninguno tuvo fortuna.



En el minuto 36 del segundo tiempo Medellín tuvo nuevamente una opción clara de gol en remate de Murillo, balón que se estrella rebeldemente en el horizontal, ahogando el grito de gol para el conjunto antioqueño. De la misma manera, Roger Lemus de remate de media distancia no pudo convertir en el minuto 41, para el equipo leopardo ante la buena intervención del portero González.



Sobre el último minuto del partido el jugador Pineda no pudo definir frente a la portería de Medellín, en la última opción para Bucaramanga. De esta manera, terminó el partido con el empate dos por dos entre dos equipos que para la segunda mitad presentaron una propuesta ofensiva, buscando quedarse con los tres puntos.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Medellín 2



Atlético Bucaramanga: Christian Vargas (5), Harold Gómez (5), Steve Makuka (5), Camilo Mancilla (5), Marvin Vallecilla (5), Efraín Navarro (5), Alejandro Bernal (5), Johan Caballero (6), Jhon Pérez (6), Sherman Cárdenas (6), y Jean Paul Pineda (6).

DT (e): Sergio Novoa.



Medellín: David González (6), Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Andrés Cadavid (6), Jaime Giraldo (6), Adrián Arregui (7), Didier Moreno (5), Andrés Ricaurte (6), Juan Cuesta (6), Deinner Quiñones (6) y Germán Cano (5).

DT: Aldo Bobadilla.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Cárdenas (Penal 31 PT) y Pineda (2 ST).

Goles Medellín: Ricaurte (10 PT) y Murillo (12 ST).

Cambios Atlético Bucaramanga: César Quintero por Navarro (19 ST), Roger Lemus por Pérez (27 ST) y Carlos Ibarguen por Caballero (37 ST).

Cambios Medellín: Edwin Mosquera por Quiñones (21 ST), Cristian Echavarría por Cuesta (31 ST) y Diego Herazo por Arregui (39 ST).

Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.

Expulsados Medellín: No hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Vallecilla (40 PT), Navarro (45 PT), Caballero (14 ST), Bernal (21 ST) y Pérez (22 ST).

Amonestados Medellín: Cadavid (29 PT), Ricaurte (33 PT), Quiñones (36 PT) y Perlaza (43 ST).

Detalle: El chileno Jean Paul Pineda anotó el primer gol en la liga colombiana vistiendo la camiseta de Atlético Bucaramanga.

Figura: Adrián Arregui deportivo Independiente Medellín (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Nicolás Gallo Barragán (7).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Bucaramanga.