Una gresca monumental se presentó en las graderías del campo de fútbol Santamaría de Elviria en Marbella, España, luego de que los padres de familia se insultaran y se agredieran entre ellos.

Se disputaba el partido entre el Club Deportivo las Chapas y el A.D. Malaka, pero los padres de los jugadores no dieron el mejor ejemplo.



(El drama de Ana María Bustamante, la ciclista que lucha por su vida)

(Daniel Cataño y Tolima reciben castigos: estas son las sanciones)



“Una madre, con chándal fucsia, es la que más exaltada se muestra, pero la cosa venía de largo. La bronca comenzó en el minuto 79 del partido de infantiles entre ambos clubes. Agarrones, amenazas e insultos graves fueron los dominaron la grada en el tumulto de gente”, comentó el diario abc.

Espantoso lo que pasó



Y agregó: “La pelea se desató con una expulsión. El árbitro sacó la tarjeta roja por golpear a un rival en la cara, sin que el balón estuviera en juego. En ese momento, la madre entró en cólera. Primero contra el árbitro y luego contra el todo el que reaccionó a sus insultos entre el público”.



El diario advirtió que una mamá exaltada dice: “Que te pego” y después se va contra los difuntos de una madre y de su hijo, presumiblemente, este segundo jugador del equipo local. “Acto seguido insiste en que baje desde la grada al césped para ajustar cuentas. ¿Le vas a pegar a mi hijo? No tienes cojones”, le dice a un hombre que llega a la banda.



La información señala que los empujones, agarrones entre los padres llegaron a un punto alto, cuando el árbitro del compromiso pidió llamar a la Policía para que se hiciera cargo de la situación y se acabara la tensión.



“La pelea no acabó ahí. La mujer siguió el cólera después de que todos volvieran a sus asientos. Cuando el partido se reanudó para disputar los últimos minutos, los testigos explican que su actitud no fue la mejor. Esta mujer siguió increpando al árbitro y a todo el mundo”, indicó abc.

(Gerard Piqué habla de Shakira por primera vez tras su separación)

⚽️❌Insultos, empujones y amenazas en un enfrentamiento entre padres en un partido de infantiles: "Quien toque a mi hijo, lo mato"



👉 Sucedió en Marbella al final de un partido entre niños de 12 y 13 años👉 https://t.co/Dgj6bs6bau pic.twitter.com/dxKZ0n0OTG — 20minutos.es (@20m) February 13, 2023





Deportes