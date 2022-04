Ante la salida oficial de Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección Colombia, una extensa baraja de nombres empieza a sonar en distintos medios de comunicación.



En menos de 24 horas del anuncio respectivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), los tres grandes nombres que han cogido vuelo en la palestra pública son los de Gustavo Alfaro, Ricardo Gareca y Marcelo Bielsa.

Este martes, en una gira por las distintas estaciones de radio, Ramón Jesurún, presidente de la FCF se refirió a dichas posibilidades.

¿Gareca o Alfaro?

"No tenemos nombres todavía, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador. Lo mismo pasa con Gareca (DT de Perú), ese rumor de prensa que llegó anoche es falso", dijo el dirigente en diálogo con 'Caracol radio'.



¿Y Bielsa...?

"Bielsa está libre, pero no hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que dicen tener el DT ideal para nosotros. No menciono al profesor Bielsa porque es que él no está vinculado con ninguna selección. Simplemente quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, que sí están vinculados a una federación y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento", comentó Jesurún.

A la espera de conocer más detalles sobre quién tomará las riendas del equipo nacional masculino tras la eliminación del Mundial de Catar, Brigitte Baptiste, exdirectora del Instituto Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN, puso sobre la mesa una nueva opción en redes sociales.



"Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la selección masculina de fútbol en Colombia", apuntó en Twitter.

El tuit de Baptiste este martes. Foto: @Brigittelgb

¿Una mujer para dirigir la Selección Colombia de hombres?

Selección Colombia. Foto: FCF

Con escasos minutos de publicado el mensaje, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. El debate contiene todo tipo de posturas. Sobre todo porque la reconocida bióloga no candidatizó ningún nombre.

¿Tiene un nombre?



No tiene sentido el tema sino hay candidatas. Es como decir que el técnico debe ser italiano porque ganaron la Copa Europa.



Se necesita un técnico que aproveche la camada de delanteros. Y, ante todo, que lidere un proceso a todo nivel. Sea hombre o mujer. — Gonzalo de Francisco (@GdFrancisco) April 19, 2022

Nunca lo había pensado. Como tenemos el machismo de interiorizado. — vic (@npi3000) April 19, 2022

Hace rato no estaba en desacuerdo contigo. Sería una maravilla, sin duda, pero creo que hoy (que sepa porque ya no veo ni leo tanto fútbol como quisiera) no hay una mujer con el perfil requerido para mí (resultados exitosos, ojalá en selecciones y mucho manejo de grupo y egos) — Daniel Bernal (@dgbernal) April 19, 2022

Baptiste (izq.), quien propuso que una mujer dirija el equipo tricolor masculino. Foto: Juan Manuel Vargas, EL TIEMPO. Cristian Álvarez, FCF

En la actualidad, hay grandes entrenadoras de fútbol. Martina Voss Tecklenburg, de la Selección femenina de Alemania, y Pia Sundhage, DT del equipo femenino de Brasil, son dos de los nombres más destacados. Sin embargo, todavía no hay un caso icónico de éxito de alguna mujer dirigiendo en el fútbol de élite de hombres. Cosa que sí ha ocurrido en otros deportes, como el tenis. Hace unos años, la experiencia de Amélie Mauresmo, extenista francesa que trabajó como entrenadora del británico Andy Murray, uno de los jugadores 'top' de los últimos años, entre lo más memorable.

Amélie Mauresmo, extenista y exentrenadora de Andy Murray. Foto: Franck Fife / AFP

