La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se mostró el miércoles desfavorable a disputar el partido pendiente con Argentina por las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Catar-2022, suspendido el año pasado.

El 5 de septiembre de 2021 funcionarios de la agencia sanitaria brasileña (Anvisa) irrumpieron abruptamente en el campo de juego del Neo Química Arena, de Sao Paulo, cuando se llevaban 5 minutos de partido, para suspender el duelo por el premundial regional debido a cuestiones sanitarias, en el contexto de la pandemia de covid-19.



El clásico sudamericano nunca se reanudó y la Fifa había estipulado en abril que el partido sería disputado el próximo 22 de septiembre, a menos de dos meses del inicio del Mundial.

Facebook Twitter Linkedin

Los brasileños esperaron en la cancha a ver si el partido se podía reanudar. Foto: Sebastiao Moreira. Efe

La petición de la Confederación Brasileña de Fútbol



La comisión técnica de la CBF se mostró desfavorable a celebrar el encuentro por lo que su presidente, Ednaldo Rodrigues, dijo que se comunicará con la Fifa "para que el partido no sea realizado", según una nota divulgada en el sitio de la entidad.



"Nuestra prioridad es conquistar el hexacampeonato en Catar. Si el mando de la selección no recomienda el partido, vamos a movilizarnos para que esto no ocurra", agregó Rodrigues.



Argentina tampoco se mostró dispuesta a jugar el duelo pendiente. En la nota divulgada el miércoles, la CBF citó que aceptará un supuesto "acuerdo propuesto por la Fifa y por la Asociación Argentina de Fútbol" para no disputar el partido.



El experimentado entrenador brasileño Tite había manifestado al presidente de la CBF que no tenía interés en jugar el partido debido a que podría ser "perjudicial para la preparación" para Catar, con riesgo de posibles lesiones y suspensiones.



La suspensión del partido entre Argentina y Brasil fue analizada por un tribunal deportivo luego de que miembros de la Anvisa ingresaran al terreno de juego en búsqueda de cuatro jugadores argentinos que no habían cumplido las normas de seguridad sanitaria previstas por la pandemia de coronavirus.

Facebook Twitter Linkedin

Tite, técnico de Brasil. Foto: Sebastiao Moreira. Efe

El partido no cambiaría en nada la tabla de la eliminatoria



Brasil y Argentina quedaron en primero y segundo lugar respectivamente en las eliminatorias sudamericanas para Catar-2022, pese a terminar con un partido jugado menos.



La 'Canarinha' de Tite sumó 45 puntos, seis más que el vigente campeón de América conducido por Lionel Scaloni. Uruguay y Ecuador fueron las otras selecciones sudamericanas que clasificaron al Mundial que se inicia en noviembre.



DEPORTES

Con AFP