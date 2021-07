Brasil y Perú, a la batalla por llegar a la gran final

La selección brasileña, con Neymar como director de orquesta, se enfrentará este lunes a Perú en las semifinales de la Copa América, en una reedición de la final de la edición anterior, en la que los peruanos deberán apostar a la épica.

Los últimos antecedentes no favorecen a la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca, que en los últimos meses fue goleada dos veces por Brasil, invicto en esta Copa América, en cuya final de 2019 derrotó precisamente a Perú.



(Le puede interesar: Messi habló sobre Colombia, su siguiente rival)



En octubre de 2020, por las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar,

Brasil también se impuso por 4-2 en Lima y en la fase de grupos de esta edición de la Copa América, hace dos semanas, el resultado fue 4-0 a favor de los Neymar.



Brasil llega entero a las semifinales, con Gabriel Jesús como única baja confirmada, por la expulsión que sufrió en el partido anterior tras asestarle una dura patada en el rostro al chileno Eugenio Mena.



Perú, por su parte, no contará con André Carrillo, expulsado en los cuartos de final frente a Paraguay.



En el caso del técnico brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", cubrir la baja de Jesús parece más fácil, pues cuenta con jugadores de la misma calidad y llegada. Las opciones que baraja son Gabriel Barbosa "Gabigol", cuyo apodo habla de su poder ofensivo, y Lucas Paquetá, que juega un poco más retrasado, contribuye más en la marca y llega con facilidad al área contraria.



En la defensa se espera el regreso Alex Sandro, que no jugó ante Chile en cuartos por lesión, y fue sustituido por un eficiente Renan Lodi, que estaría de nuevo en campo si el lateral del Juventus no se recuperase plenamente. Del centro hacia adelante, la batuta la volverá a tener Neymar, que se ha confirmado como el gran director del juego brasileño, al punto de que en el único partido que no jugó en esta Copa América, porque Tite le dio descanso, la Canarinha empató con Ecuador 1-1.

(Lea además: David Ospina, el hombre récord y el héroe del partido​)



En el caso de Gareca, y con las goleadas recientes ante Brasil, las cosas son diferentes y el entrenador argentino planea reforzar la marca en el centro del terreno para dejar en punta a Gianluca Lapadula, en un dibujo 4-5-1 claramente defensivo, pero que apuesta a la contra y también la épica.



Lapadula, sin embargo, preocupa porque sufre un problema en el tabique nasal, que le obligó a entrenarse este domingo con la nariz protegida por un vendaje. Aún con esas precauciones, Gareca dijo después de avanzar a las semifinales, y ya pensando en

Brasil, que "todos los partidos son diferentes" y que el pasado no cuenta. Podría haber aludido a una historia que es claramente favorable a Brasil, que ha jugado con

Perú 48 veces y tiene un balance de 34 victorias, nueve empates y cinco derrotas.



Uno de esos juegos perdidos frente a los peruanos fue ya en la "era Tite", que comenzó en 2016 y suma 59 partidos. Fue un amistoso disputado en Estados Unidos en 2019, en el que Perú se impuso por 1-0, que está en la lista de los apenas cuatro partidos que perdió Brasil desde que Tite está en el banquillo y en el que ya Gareca dirigía al equipo andino.



El partido se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, cuyo terreno no está en las mejores condiciones y ha sido criticado por varias selecciones, la brasileña entre ellas. El ganador disputará el título de la Copa América ante Argentina o Colombia, que se enfrentarán en la otra semifinal.

Alineaciones probables

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; Roberto Firmino (Gabigol), Neymar y Richarlison. Entrenador: Adenor Leonardo Bacchi "Tite".



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Santiago Ormeño, Sergio Peña, Yosimar Yotún y Christian Cueva; Gianluca Lapadula. Entrenador: Ricardo Gareca.



Hora: 6 p. m.

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y Directv Sports



EFE

Más noticias de deportes

-La historia de Colombia en semifinales de la Copa América



-Italia, la euforia por jugar bien (opinión)



-¿Por qué David Ospina no fue fichado por el Atalanta?