Tite no se quedó con nada y habló del juego contra Colombia

El aplastante Brasil puede sellar su clasificación anticipada al Mundial de Catar-2022 cuando enfrente este jueves a Colombia, ilusionada con que el regreso de James Rodríguez la reconcilie con el gol.

Con récords a dos manos pero fútbol discreto, a falta de seis partidos en el clasificatorio, sin incluir el suspendido superclásico con Argentina, la 'Seleção' está a un suspiro de convertirse en el primer equipo sudamericano en asegurarse un cupo en el Mundial.

La idea de Brasil

Tite, el técnico de Brasil, habló del juego contra los colombianos.



El rival. : "Haciendo retrospectiva de Colombia, en 2014 nos enfrentó en cuartos de final del Mundial, en 2018 llegó a octavos de final contra Inglaterra donde disputó por penaltis la clasificación. Exigencia técnica a lo largo de unas duras Eliminatorias en las que hemos tenido la oportunidad de enfrentarlos donde ha quedado demostrada la grandeza de esos juegos".



El juego en Barranquilla. "No es bueno o malo, es histórico. Ahora estamos en circunstancias diferentes, jugadores distintos. La pandemia complicó el desplazamiento de jugadores u otros lesionados, pero la grandeza del juego no se altera. Es una Colombia de Mundiales, de enfrentamientos fuertes y calificados".



La evolución de los colombianos. "Después de Maturana, empezó con una generación muy fuerte y deportistas con idea de fútbol de calidad, confrontación de calidad técnica. Muchos deportistas van a Europa, experiencia europea, la gran mayoría juegan en Italia e Inglaterra".



