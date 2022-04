Colombia perdió la cabeza muy temprano y, aunque hizo el esfuerzo para al menos conseguir el descuento, tuvo una derrota dolorosa en el comienzo del cuadrangular final del Sudamericano Sub-20 femenino de Chile.



El equipo dirigido por Carlos Paniagua perdió 3-0 contra Brasil, el gran favorito del torneo y, tal vez, la única escuadra con cupo fijo en la Copa del Mundo, y ahora quedó contra las cuerdas para lo que viene.

Colombia deberá revisar muchas cosas, especialmente en la defensa, para los dos partidos en los que estará en juego la casilla restante para el Mundial, en los encuentros contra Venezuela, el jueves, y Uruguay, el domingo.



La polémica



Ya las celestes consiguieron una ventaja de entrada, al ganar 2-1 su primer partido, en el mismo escenario donde jugó Colombia, el estadio Nicolás Chahuán de La Calera (Chile).



Colombia se dejó sacar del partido muy temprano, primero, por la superioridad de Brasil, que destapó todas las fallas defensivas del equipo de Carlos Paniagua, y luego, por un flojísimo arbitraje de la paraguaya Zulma Quiñónez.



Comenzando el partido, la jueza dejó de sancionar un penalti a favor de Brasil, por una falta de Liced Serna a Analuyza, la número 10 de Brasil. Pero luego, la paraguaya no midió igual las faltas y las jugadoras colombianas y el técnico Paniagua no ocultaron su enojo.



Para completar, el primer gol de Brasil, en el minuto 15, estuvo marcado por la polémica. Analuyza levantó un cobro de tiro de esquina al primer palo y allá llegó Giovaninha, quien pareció rematar de cabeza. La pelota pegó en su puño y se metió en la portería de Natalia Giraldo.



El primer tiempo pudo ser mucho más grave entre una selección brasileña que parece muy superior al resto de los participantes y un equipo colombiano que, con todo lo sucedido, perdió la concentración.



Giraldo evitó en tres ocasiones que Colombia estuviera más abajo en el marcador, pero no pudo hacer nada cuando, en el minuto 39, en un cobro de costado, otra vez Analuyza levantó al primer palo y en esta ocasión, la que terminó metiendo la pelota en su propio arco fue Liced Serna.



Paniagua hizo dos cambios en el intermedio: sacó a Serna y a Wendy Bonilla y metió al campo a Mary José Álvarez y a Mariana Muñoz para, primero, tratar de reforzar la marca y evitar que la distancia aumentara.



Colombia lo intentó, aunque le costó encontrar los espacios. Y tuvo una muy clara para al menos conseguir el descuento, en un remate de media distancia de Ingrid Guerra, que entró en la segunda etapa. La portera brasileña, Gabi Barbieri, tuvo que exigirse al máximo.



Pero en el tiempo de reposición, Isabelle Guimaraes tomó un rebote de la portera y anotó el 3-0. Brasil está dos escalones encima del resto. A Colombia le toca luchar con Venezuela y Uruguay por el otro cupo.



