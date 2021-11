Reinaldo Rueda habla en vivo, antes de enfrentar a Brasil

La Selección Colombia se alista para enfrentar a Brasil este jueves en la eliminatoria al Mundial de Catar. En la antesala del juego, el técnico Reinaldo Rueda analiza en rueda de prensa su idea para este compromiso.



Siga las declaraciones del entrenador nacional, que tendrá varias modificaciones por las lesiones, sobre todo en su defensa.

Las palabras de Rueda

La defensa: "Son los imponderables de último momento, había ya seguimiento por el caso de Yerry, luego Carlos que se confirmó, y Murillo, y el mismo Stefan que era alternativa. Ayer hicimos una práctica y se ha ido proyectando un bloque defensivo con línea de 4 con los convocados, Davinson, Tesillo, Lucumí, Yeimar, son las alternativas que tenemos. Hemos trabajado con esas dos líneas de 4, solo ausente Arango. Por el momento comportamiento aceptable. Solo podremos hace runa evaluación objetivo dentro del juego”.



James: "le dio esa situación de sanción y quedar libre, eso le facilitó estar antes acá, y por un lado positivo por lo que significa la adaptación, reencontrarse con los compañeros, es su primer encuentro con nosotros, venía con su molestia, las costillas y un tema muscular, pero ya había sido convocado y se considera que va en ese proceso y naturalmente que no en el nivel ideal por estas molestias. Pero ha dado muy buena respuesta en los entrenamientos, es el tema a considerar y revisar. Y decidir en qué momento es importante para la Selección”.



Árbitros y Neymar: “Deben ser lecciones aprendidas. Hoy al medio día se hizo la revisión de uno de los últimos juegos de ellos y se tocaron esos temas. Hay recomendación de evitar ese desgaste y caer en eso. No distraeros con las decisiones arbitrales ni salirse del foco del juego. Quedamos en eso, es una de las solicitudes que les hice”.



Tesillo: “Hicimos un trabajo específico ayer con tareas concretas con esas variantes, con las alternativas. Buscaremos los mejores complementos en esa línea de 4 que va a ser inédita".



Tite: "Es sensato, serio, maduro. Gran respeto por el fútbol colombiano, si él elogia y nos los dijo, hemos compartido diferencias, es porque así lo siente, lo ve, que tenemos una selección competitiva, tenemos que asimilar eso, vale es lo que hagamos en la cacha. No distraernos con los comentarios".



Delanteros: "No es solo no haberles anotado sino no ganar un partido es algo que comentamos con los jugadores. La idea es hacer un gran juego y que debemos anotar, es lo que se va a buscar y a proponer. Buscaremos un golpe de autoridad, u triunfo, lo necesitamos para consolidar nuestra posición en la clasificación".



Último duelo: "Veníamos de un juego con Uruguay, de un viaje, la exigencia de la localía, acá tenemos una situación comprometedora, conscientes de que enfrentamos a u rival que no ha tenido los problemas de nosotros en este mes. Recuperamos unos y perdemos otros".



Amarillas: "Es un tema que hemos estado evaluado. No es fácil, primero es sábado que domingo. Le pido a los jugadores que no piensen en el mañana, pero yo sí, de lo que significa Paraguay, con jugadores en riesgo, algunos que podrían ser reemplazados, más lo que exige la localía. Lo he estado pensando, dándoles vueltas, me tomaré estas horas aparte de la práctica. OJalá un buen comportamiento arbitral".



¿James, Muriel y Borré, pelean por puesto?: "Depende de los complementos, la formación que hagamos, si se trabaja con el 4.2.3.1 o el 4-3-3, quiénes, ellos han jugado juntos, pueden desenvolverse. Hice esos ensayos con Muriel, James Rafa en diferentes funciones y posiciones en el equipo titular y alternativo. Los tes tienen gran disponibilidad mental, se adaptan con buena respuesta".



Cantillo: "Aclaro, la gente especializada dejan a un lado que Víctor del primero de agosto dejó de jugar 6 partidos por una lesión, antes de Copa América también, que tuvo dificultades en el club, lo admiramos, quisimos compartir con él, reapareció hace dos semanas y los dos últimos o jugó, pero ya lo había bloqueado. Lego entró e hizo gol. No son caprichos. No es el de Junior. Tiene inteligencia de juego.



¿James, por qué vuelve? "Seguimos aprendiendo del fútbol y acumulando experiencia, no solo este caso sino otras situaciones, con otras selecciones, otras culturas y todo lo que significa un mal resultado, para quizá hacer un tema sociológico y de impacto mediático, quizá son la profundidad del análisis futbolístico. Lo que diga ahora es mentira, no vale, yo creo que todo tan normal, todo con esa camaradería, no solamente en los espacios, en las conferencias, en los análisis, en el comedor, antes de las practicas, todo con profesionalismo, natural, conscientes de que esta jornada final del año, que se nos viene diciembre y todo enero para rematar en enero y marzo la clasificación, consideré que era el momento de invitar a James a que se integrara, a pesar de las dificultades por el fútbol en el que está, el momento justo después de la convocatoria y su bloqueo, con su situación en el último juego, pero es mi tarea buscar alternativas de solución, buscar quizá, de acurdo al ultimo juego, o lo que ha vendo sucediendo contra Ecuador, Brasil, de buscar alternativas, de tener a Cantillo, a James, buscar alternativas, esa es la tarea, mirar cuál puede ser la solución, está la perdida de Matheus... debemos fortalecer la nómina pensando en el futuro; esa ha sido mi tarea y por eso la decisión de que James estuviera con nosotros".





