Brasil vs. Colombia: el examen más difícil de la eliminatoria

Ocho partidos y cero derrotas; eso sí, con muchos empates en el camino. La tercera era de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia sigue en marcha en busca de su objetivo: llegar al Mundial de Catar 2022.



Tendrá de nuevo al frente al líder de las clasificatorias, Brasil, al que ya enfrentó en dos ocasiones, con suertes diversas: buen juego, pero derrota dolorosa y polémica en la Copa América, y con muchos sustos, pero con un punto importante, el primero que perdía el pentacampeón del mundo en estas eliminatorias.



Contra la historia: Brasil nunca ha perdido como local

Rueda afronta un partido que, si se consigue una victoria, entraría en la lista de hitos históricos de la eliminatoria: Brasil jamás ha perdido un punto como local y solamente ha cedido 12 empates en 61 partidos. Dos de ellos fueron contra Colombia y uno de ellos, con Reinaldo Rueda en el banco, el 13 de octubre de 2004, en Maceió.

Ha pasado mucho tiempo y la historia ha cambiado mucho para la Selección, que por entonces estaba en una sequía de clasificaciones. Tardó 16 años en volver a un Mundial y lo hizo en 2014, en la mejor actuación colombiana en la Copa del Mundo, cuando llegó a cuartos de final. Justamente, lo eliminó Brasil, el local. Y en esa época, era figura preponderante James Rodríguez, el goleador de ese Mundial.



Ahora, James vuelve, después de un año y 15 partidos de ausencia en la Selección. No es el mismo James de antes, seguro. Pero buscará dar una mano con su talento, aunque no tenga la continuidad suficiente, tras haber cambiado el Everton por el Al Rayyan.



¿Jugará James Rodríguez contra Brasil?

Aún no se sabe si el ‘10’ será titular. Todo parece indicar que no, pero seguramente va a dar una mano. “El regreso de James nos da una posibilidad más para estos partidos. Él tiene una gran capacidad técnica, una gran visión de juego. Será una herramienta clave para nosotros. Sabemos lo que representa”, declaró Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta, quien también regresa a la Selección luego de perderse las dos fechas triples por lesión.



El último año de James ha sido de amores y odios por la Selección. Hubo rumores, justamente, de una pelea con Muriel, en el nefasto noviembre de 2020, cuando Colombia perdió dos juegos por goleada (0-3 contra Uruguay y 6-1 contra Ecuador) y Carlos Queiroz perdió su puesto como DT. Y también vino el episodio de la convocatoria de junio, para los partidos contra Perú y Argentina, en los que finalmente Rueda los dejó por fuera.



La Selección, sin James, no ha perdido y volvió a poner la diferencia de goles en ceros. Y Muriel se encargó de dejar atrás los rumores. “A veces no vale la pena ni siquiera salir a aclarar rumores falsos. Nosotros tenemos la tranquilidad de la gran relación que tengo con James, nos conocemos desde que tenemos 17 años”, agregó Muriel. Por otro lado: Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, los referentes durante la ausencia de James, aparecieron junto al ‘10’ en redes sociales.



Hay otras preocupaciones para la Selección. Sobre todo, la de la defensa, que había encontrado un rendimiento parejo y cuando había fallado, siempre ha estado David Ospina para responder. En los 8 partidos que lleva Rueda como técnico de Colombia en la eliminatoria, el equipo solamente ha recibido cinco anotaciones.



Pero ahora, tres de los cuatro centrales que habían soportado la campaña, Yerry Mina, Óscar Murillo y Carlos Cuesta, quedaron por fuera de la convocatoria por sendas lesiones y eso puso a pensar a Rueda en cómo recomponer esa línea de cuatro y cómo meterle más respaldo por delante para no tener problemas contra el equipo más goleador de la eliminatoria: Brasil lleva 26 tantos en 11 partidos.



“Son los imponderables de último momento, había ya un seguimiento por el caso de Yerry, luego Carlos que se confirmó, y Murillo, y el mismo Stefan que era alternativa. Davinson, Tesillo, Lucumí, Yeimar (Gómez) son las alternativas que tenemos”, aclaró Rueda, que sabe que el partido de hoy es difícil, pero que una buena actuación este jueves sería un enorme baño de confianza para el equipo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc