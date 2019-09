'Los dos equipos empataron, pero ganó el fútbol': Carlos Queiroz

A Carlos Queiroz, el técnico de la Selección Colombia, se le vio feliz en la conferencia de prensa, no solamente por el hecho de haber dirigido su partido número 200 con selecciones nacionales, sino por lo que mostró su equipo en el empate 2-2 con Brasil, este viernes, en Miami. Estas fueron las principales frases que soltó en su charla con los medios.

El juego de Colombia. "Fue un buen espectáculo, el fútbol ha ganado hoy. Los dos equipos empataron, pero el fútbol ha ganado y estoy seguro de que los aficionados de Brasil y Colombia quedaron muy contentos del fútbol que desarrollamos. Para nosotros ha sido muy bueno. El segundo tiempo bajamos un poco por cansancio. El equipo se mostró bien, con orden, con disciplina, pero también con inspiración y talento. Hacer dos goles contra Brasil no es fácil, creo que el último fue Bélgica, es un equipo muy seguro y muy organizado. Es el mejor Brasil de los últimos 15 años y quizás la más completa de todas las que conozco. Y finalmente no solo es un equipo bien organizado y bien entrenado por Tite, pero también he visto el regreso del mejor Neymar y eso es muy bueno para el fútbol. Analizar bien dónde estamos para los partidos contra Brasil y Argentina y en la Copa América y en la eliminatoria".



Los jugadores: "Pienso que el mejor cumplimiento que podemos hacer a los jugadores es decir que jugaron con mucho profesionalismo, mucho rigor, respetando a los aficionados, la prensa, la transmisión de TV. Quedó claro que los jugadores hay que felicitarlos, no es fácil llegar de Europa a un partido que no es oficial y cumplir con tanto profesionalismo, tanta concentración y tanta determinación. Hay que felicitar a los jugadores de Brasil y a los de Colombia".



Partido: Recibimos dos goles hoy, pero si te los hace el mejor Brasil de los últimos 15 años no puedes quedar triste por eso. Trabajamos juntos, ganamos duelos, perdimos duelos. Lo más importante para mí ha sido la mentalidad de los jugadores de Colombia, que recuperamos una situación de un gol en contra, empatamos, dimos vuelta y en el segundo tiempo ellos empezaron mejor pero nosotros con orden siempre tuvimos los ojos en al portería de Brasil para anotar un gol".



Estrategia: "Pienso que el estilo de fútbol que desarrollamos en el primer tiempo, de mucha agresividad en la marca, en el primer tiempo prácticamente la concentración de los jugadores solo permitieron que una vez nos ganaran la espalda. No es fácil, estamos perdiendo el partido, hemos hecho un esfuerzo muy grande para recuperar y darle vuelta. En el segundo tempo nos faltó paciencia para hacer circular la pelota. Otra vez: Brasil jugó muy bien el segundo tiempo".



Récords: "Ospina llegó a 100 partidos por Colombia y eso es fantástico. Me voy muy feliz porque cumplí 200 partidos y hacerlo con Colombia es muy especial. Los 10 entrenadores con más partidos en equipos nacionales están dos colombianos, Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez, yo que puedo llegar ahora a 200 estoy muy feliz con eso".



Ataque: "Muriel, Roger, también puedes causar daño con nuestro estilo de fútbol, de verticalidad, de penetraciones, ese estilo también gusta mucho. Algunos recuerdan a George Best, a Ryan Giggs, eran jugadores que encantaban, Jairzinho. Pienso que jugaron muy bien, ganaron los balones y cuando tenemos jugadores como Cuadrado, Muriel, Roger, Lucho, que tienen características, podemos hacer cosas bonitas".



Futuro: "Ese es el sueño y la responsabilidad que todos tenemos. No vamos a jugar con las palabras, Colombia tiene la ambición de prepararse bien. Espero que los jugadores colombianos tengan la facilidad y la oportunidad de jugar más, de llegar con más ritmo y más preparación. Eso no está en mis manos, pero deseo a todos que puedan hacer muchos partidos y lleguen bien, porque cuando llegue la eliminatoria los necesitamos con mucho ritmo e intensidad, para jugar 90, y no hay seis cambios como hoy. Ese es el camino que podemos hacer, con la ilusión de prepararnos bien para la Copa América. Estamos buscando todas las soluciones desde ya, pensando en la Copa con diez meses de anticipación, pero la eliminatoria viene en marzo, nos puede tocar Argentina, Brasil en marzo, no lo sabemos. En diciembre debemos tener todo listo para empezar a ganar puntos. Cuanto más temprano consigamos la clasificación, mejor.



DEPORTES