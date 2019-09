Luis Fernando Muriel, la figura del duelo contra Brasil

Luis Fernando Muriel fue el jugador más destacado de la Selección en el empate de anoche con Brasil (2-2). Este es el análisis individual del equipo:

David Ospina: en el primer tiempo fue figura. En el segundo no lo exigieron tanto. Gran noche para festejar su partido 100 con la Selección. Siete puntos.



Stefan Medina: en el primer tiempo cumplió en la marca. Pasó algunos trabajos en el comienzo de la segunda etapa, pero en general tuvo un aceptable balance. Seis.



Dávinson Sánchez: en general bien, pero se salvó de que le pitaran un penalti que le cometió a Neymar en el segundo tiempo. Seis.





Yerry Mina: tuvo una opción de anotar en el primer tiempo. Se queda en la marca en el primer gol. De resto, cumplidor. Seis.



William Tesillo: el más flojo de Colombia en el primer tiempo. Por su zona, Richarilson atacó siempre e hizo daño. Se asentó en la segunda etapa. Cinco.



Juan Guillermo Cuadrado: en la función en que lo puso Queiroz, lo hizo muy bien. Se extrañaron sus proyecciones al ataque en la primera etapa. Se vio más en el segundo tiempo. Siete.



Wílmar Barrios: seguro y juicioso en la marca. Tuvo más trabajo en la segunda etapa, cuando Colombia se replegó. Siete.



Mateus Uribe: Brasil atacó por esa zona casi todo el primer tiempo y alternó buenas y malas. Cuando el rival cambió a la izquierda, el DT lo sacó. Cinco.



Luis Fernando Muriel: le hicieron el penalti que luego transformó en el 1-1 parcial y luego definió como crac para conseguir el segundo de Colombia. Ocho.



Roger Martínez: arrancó por la banda derecha, desde donde hacía buenas diagonales hacia el centro. De un sombrero suyo nació el segundo gol de Colombia. Bien. Siete.



Duván Zapata: tuvo un cabezazo en el primer tiempo que se fue desviado y le puso el segundo gol a Luis Fernando Muriel. Pero quedó en deuda en este juego. Cinco.



Jéfferson Lerma: reemplazó a Uribe (16 ST). No se vio cómodo. Alternó buenas y malas. Cinco.



Luis Fernando Díaz: entró por Martínez (16 ST). No desequilibró y en la más clara que tuvo, se enredó solo... Cinco.



Orlando Berrío: entró por Muriel (23 ST) y no aportó mucho en el ataque. Sin calificación.



Luis Orejuela: lo metieron por Medina (33 ST). Cumplió. Sin calificación.



Rafael Santos Borré: ingresó por Zapata (38 ST). Ya en ese momento el equipo estaba en su campo. Sin calificación.



Yairo Moreno: entró por Cuadrado a los 42 de la segunda etapa para dejar constancia de su debut en la Selección. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc