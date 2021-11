Lerma, el más destacado de un equipo que empezó bien y terminó mal

Colombia hizo un partido muy inteligente en el primer tiempo y parte en el segundo para maniatar a Brasil y soñar con volver a sacarle un punto como visitante en la eliminatoria. Sin embargo, el desgaste del partido y los cambios del técnico Reinaldo Rueda desdibujaron una idea que estaba saliendo bien.



En ese planteamiento inicial, Jéfferson Lerma, mediocampista del Bournemouth, fue el jugador más destacado del equipo colombiano en el estadio Arena Corinthians, seguido por Luis Díaz, cuyo cambio no se entendió. Así jugó la Selección Colombia en São Paulo:



David Ospina: esta vez no fue tan determinante como en partidos anteriores, pero cuando tuvo que responder cumplió. Eso sí, se complicó con el balón en los pies. Nada que hacer en el gol. Seis puntos.

Así fue la actuación de la defensa de Colombia

Daniel Muñoz: muy contenido para salir al ataque, porque siempre lo taparon y lo exigieron para defender. Y en eso no lo hizo mal. Seis.



Dávinson Sánchez: perdió en un par de ocasiones por arriba y se le notó que no tiene mucho ritmo de competencia. La experiencia no lo hizo ver tan mal, pero quedó en deuda. Cinco.



William Tesillo: era la primera vez que jugaba como zaguero central en la Selección Colombia y tuvo un partido correcto. Bien en los cierres, aunque la pelota para el gol de Paquetá pasó entre él y Sánchez, y Ospina quedó mano a mano. Seis.



Johan Mojica: lo exigieron mucho y una amarilla de entrada lo iba complicando. Pero, en general, aceptable actuación. Lo sacrificaron para tratar de conseguir más marca en la mitad de la cancha. Se perderá el partido contra Paraguay por acumulación de tarjetas amarillas. Seis.



Lerma, el más destacado de la Selección contra Brasil

Jéfferson Lerma: uno de los más destacados de Colombia en el partido. Ordenado, quitando con limpieza y entregando bien la pelota. Siete.

Wílmar Barrios: en la suya. Fuerte en los duelos, pero a la hora de entregar no lo hacía tan bien. Eso sí, ayudó a sostener la estructura mientras estuvo en la cancha. También se perderá el partido contra Paraguay al recibir la segunda amarilla. Seis.



Yairo Moreno: como mediocampista, era uno de los más destacados del partido, apoyando la labor de marca y ayudando a sacar al equipo desde el fondo. Cuando lo mandaron a jugar como lateral, sufrió en la marca y no fue tan destacado. Seis.



Juan Guillermo Cuadrado: fue uno de los que más contacto tuvo con la pelota en Colombia. Rotó posiciones con Luis Díaz, pidió la pelota e intentó generar peligro. Cayó mucho en el choque y en el roce y por eso se suma a la lista de riesgo por amarillas. Al final acabó jugando como lateral. Seis.



Luis Díaz: sin ser un partido brillante del guajiro, era el dolor de cabeza para la defensa de Brasil. Tuvo una opción clara de gol haciendo la que mejor le sale en el Porto, enganchando desde afuera y rematando desde el borde del área. Inexplicablemente, Rueda lo sacó del partido y Colombia no volvió a llegar. Seis.



Duván Zapata: sigue incómodo y ansioso y tampoco tuvo mucho contacto con la pelota. No pudo hacer un solo remate al arco. Cinco.

Los cambios de Rueda no funcionaron

Gustavo Cuéllar: entró por Mojica (10 ST), con la idea de tapar a Paquetá. El cambio no dio resultado y, al final, tuvo que soportar el remate del juego solo junto a Lerma, cuando sacaron a Barrios. Cinco.



Roger Martínez: entró por Luis Díaz (21 ST) y no solo hizo extrañar al guajiro, sino que no entró en el circuito. Quedó muy en deuda. Sin calificación.



Miguel Ángel Borja: ingresó por Zapata (21 ST). Además de tener el mismo problema del jugador del Atalanta (no le llegó casi la pelota), entró desconcentrado y perdió varios balones. Sin calificación.



Luis Fernando Muriel: reemplazó a Barrios (33 ST). Rueda intentó ir por el empate metiendo más delanteros. Muriel tocó tres veces la pelota, todas sin peligro... Sin calificación.



James Rodríguez: volvió a la Selección tras 359 días, en lugar de Muñoz. De entrada le metieron un fuerte golpe. No pesó. Sin calificación.



