Brasil vs. Chile, el duelo de los últimos campeones

Brasil se lanza este viernes a la segunda conquista consecutiva del Maracaná, esta vez con Neymar, enfrentando un primer duro escollo como Chile que puede amargarle la vida ya en cuartos de final, instancia en la que Perú-Paraguay prometen un duelo muy parejo, sin claro favorito. Neymar estaba lesionado 2019 cuando la verdeamarilla absoluta se sacudió de tantos sinsabores en su tierra y levantó la Copa América en el Maracaná.



A este monumento del fútbol quiere volver el Brasil de Tite el 10 de julio pero con su estrella Neymar al frente, y sin importarle si su amigo Lionel Messi jugará fuerte sus últimas cartas a los 34 años para darle a Argentina un título que se le niega hace 28 años.



La Seleçao arrancó la Copa en casa llevándose el mundo por delante: debutó con un 3-0 ante una Venezuela disminuida por una decena de casos de covid-19 y luego apabulló 4-0 a Perú. Parecía que no tendría obstáculos hasta la final en el Maracaná.



Pero ante Colombia ganó sin merecerlo por 2-1, con un polémico arbitraje del argentino Néstor Pitana, y en el cierre de la fase de grupos, sin Neymar, Ecuador fue el único seleccionado que le sacó puntos al scratch y con clara superioridad en la segunda etapa.



- Más terrenal -

En pocos días Brasil pasó de ser imbatible a un conjunto más terrenal, sin tanta magia, aunque nadie ha puesto en duda que es el mejor de Sudamérica, como lo muestran el torneo regional y el premundial a Catar-2022, en el que ha ganado los seis partidos disputados. Si Chile aprovechó los 8 días que pasó sin jugar puede ser un problema para el local, porque recupera a varios soldados que terminaron agotados la fase de grupos, comenzando por su estrella, Arturo Vidal, y por el defensa Gary Medel.



La gran expectativa del técnico de Chile, el uruguayo Martín Lasarte, es tener a punto a su goleador histórico, Alexis Sánchez, que aún no debutó en la Copa por lesión. Aunque a Brasil, en un elevado estado de confianza, parece no afectarle si regresa el 'Niño Maravilla' para el duelo en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro.



"No sabemos la situación real de él, porque viene lesionado, pero espero que pueda estar en el campo, nos gusta enfrentar a los grandes futbolistas, a los referentes", dijo el martes uno de los capitanes de Brasil, el defensa Thiago Silva.



El enfrentamiento será entre los ganadores de las tres últimas ediciones de Copa América: Brasil la más reciente en su país hace dos años y Chile, las dos anteriores, en 2015 y 2016, con triunfos en estos dos casos contra Argentina de Messi.



AFP