Brasil, con su astro Neymar de regreso al equipo, recibirá este jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a Chile, que mantiene vivo el sueño de clasificarse para el Mundial de Qatar 2022 y urge de un buen resultado

Brasil, ya clasificado para el Mundial de Qatar, lidera con 39 puntos la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, mientras que Chile marcha sexto, con 19 y en una cerrada disputa con Perú (21) y Colombia (17) por la quinta posición, que da derecho a disputar la respesca.



Ambos, con bajas



Los dueños de casa no tendrán a 3 jugadores de los inicialmente convocados para los dos últimos partidos de las eliminatorias y tendrán varias novedades respecto al equipo que goleó por 4-0 a Paraguay en la jornada de febrero.



El atacante Raphinha (Leeds/GBR) quien fue diagnosticado con covid; el zaguero Gabriel Magalhaes (Arsenal/GBR), que pidió ser dispensado para acompañar el nacimiento de su hija, y el portero Éderson (Manchester City/GBR), con un cuadro gastroenteritis, no estarán en los partidos.



Así, después del primer entrenamiento del martes con el grupo completo, el ataque de la Canarinha se perfila con Neymar (PSG/FRA), Vinicius Júnior (Real Madrid/ESP) y Antony (Ajax/NED).



Entre las novedades se destacó también la alineación de los laterales Danilo (Juventus/ITA) y de Guilherme Arana (Atlético Mineiro) en los lugares que eran ocupados por Dani Alves (Barcelona/ESP) y por Alex Telles (Manchester United/GBR).



El regreso de Casemiro (Real Madrid/ESP) a la posición que desempeñó provisionalmente Fabinho (Liverpool/GBR) y la alineación de Fred (Manchester United/GBR) como segundo volante en lugar del creativo Philippe Coutinho (Aston Villa/GBR) serían los otros cambios.



Ya por el lado de Chile, el técnico uruguayo Martín Lasarte no descarta la participación del atacante Ben Brereton (Blackburn Rovers/GBR), quien se recupera de una lesión que sufrió en febrero en la Liga inglesa.



Lasarte confía también en poder contar con el delantero Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), quien se entrenó con el grupo el martes en la capital Santiago.



El centrocampista Érick Pulgar (Galatasaray/TUR) fue diagnosticado el martes con covid y excluido de la delegación que desembarcó en Brasil y en su lugar deberá aparecer como titular Esteban Pavez (Colo Colo).



EFE