Esto dice la FIFA sobre los puntos del partido Brasil vs. Argentina

Después de haber terminado la fecha de eliminatoria, el partido Brasil vs. Argentina aún tiene en veremos la resolución del escándalo por la intervención de Anvisa cuando el partido ya se estaba jugando.



A pesar de que Argentina ya está de regreso en su territorio nacional, la FIFA aún no ha dictado una resolución sobre los tres puntos que estaban en disputa.



Lo invitamos a leer: (Colombia volvió a pecar por falta de contundencia, pero sacó otro punto)

Cuando un equipo sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del equipo adversario en fútbol FACEBOOK

TWITTER

"Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10 000 CHF. Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido", dice el artículo 14 del Código disciplinario de la Fifa, en caso de declarar culpable a la CBF (Confederación Brasileña de Fütbol) o la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).



Sin embargo, en caso de darse por perdido el compromiso por el retiro de Argentina, el Código dice en su artículo 22 que "cuando un equipo sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del equipo adversario en fútbol once, 5-0 en futsal y 10-0 en fútbol playa. En caso de que el equipo

adversario hubiera logrado una diferencia de goles más favorable al final

del partido, se mantendrá el resultado obtenido en el campo".



Tal vez pueda interesarle: (La fiesta que tiene en problemas a James Rodríguez en el Everton)



Aún está pendiente la decisión final del ente rector del fútbol. Mientras tanto, Brasil enfrentará a Perú y Argentina a Bolivia. Ambos partidos serán este jueves.



DEPORTES

Más noticias

- ‘Supermán’ López: estas serían las consecuencias por su retiro de la Vuelta

- Vuelta a España 2021: el balance de Colombia, ¿bueno, regular o malo?