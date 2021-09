Escándalo: Brasil vs. Argentina se suspende por intervención sanitaria

Un escándalo enorme se generó este domingo en el partido entre Brasil y Argentina, de la eliminatoria al Mundial de Catar, que quedó suspendido luego de agentes de la agencia sanitaria brasileña intervinieron en el juego en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo para deportar a los jugadores argentinos de la Liga Premier que habrían violado los protocolos de ingreso al país.



Los cuatro futbolistas que estaban en dificultad con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) por cometer error en los protocolos de bioseguridad son Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa) así como Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham).



Cuando iban cinco minutos del partido agentes sanitarios ingresaron al terreno y se generó un caos, por lo que el partido quedó suspendido.



Posteriormente la selección argentina se retiró de la cancha. Autoridades de ambos países hacen mediaciones para poder solventar la problemática.



Aproximadamente 30 minutos después del motín, la Federación Argentina de Fútbol informó que el juego había sido suspendido a través de su cuenta de Twitter. Luego, la propia Conmebol reportó de manera oficial la suspensión del juego.

Una reglamentación vigente en Brasil para prevenir la propagación del covid-19 dispone que las personas que provengan de Gran Bretaña, Sudáfrica y la India o hayan estado en los últimos 14 días en esos países, deben cumplir un aislamiento preventivo al ingresar a Brasil.



Los cuatro jugadores que militan en la Premier League mintieron en el formulario de entrada a Brasil, al no informar que estuvieron en el Reino Unido en algún momento de los catorce días previos a su llegada para este partido del premundial, según la entidad.



Los futbolistas se sumaron la semana pasada a la selección argentina que el pasado jueves goleó 3-1 a Venezuela en Caracas, desde donde volaron a Brasil, donde mintieron en la información solicitada.



El duelo entre #Brasil y @Argentina quedó suspendido



El duelo entre #Brasil y @Argentina quedó suspendido

En pleno partido Martínez, Lo Celso, Romero y Buendía fueron deportados por autoridades brasileñas por no cumplir el tiempo de cuarentena obligatorio de 14 días para personas que llegan de Inglaterra

La Confederación Argentina atribuyó la selección de los jugadores a un acuerdo entre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y todos los países del continente que libera a los deportistas de ser puestos en cuarentena en partidos oficiales.



"Llegamos a este punto porque todo lo que dirigió Anvisa, desde el primer momento, no se cumplió. Se les ordenó que permanecieran aislados en espera de la deportación. Pero no se cumplió. Se trasladan al estadio, entran a la cancha, hay una secuencia de incumplimientos", dijo el director-presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, a 'Globo TV'.

Messi y Neymar escuchan las explicaciones de las autoridades. Foto: EFE



Preguntado sobre si no se debe cumplir el acuerdo de la Conmebol, Barra Torres dijo que no tenía conocimiento:



"Lo que sé sobre el aspecto de la salud es que estos cuatro jugadores necesitan ser deportados de Brasil. La primera infracción fue no cumplir con el aislamiento, la anterior, no responder de manera confiable al interrogatorio del viajero, y ahora jugar. Con más de 500 mil muertos, en medio de la pandemia, se están desobedeciendo las órdenes a instancias de no sé quién", dijo el director-presidente de Anvisa.



También se pronunció el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, quien manifestó: "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención", dijo.

Así fue como autoridades sanitarias detuvieron el 🇧🇷 Brasil vs Argentina 🇦🇷 por el tema de los jugadores Albicelestes que vinieron de Inglaterra



no lo pudieron hacer antes del partido, en el aeropuerto, en el hotel rumbo al estadio. Tenía que empezar el partido



Que vergüenza pic.twitter.com/2dIjBFRnM4 — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) September 5, 2021



DEPORTES Y AFP

