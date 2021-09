Presidente de la AFA: 'Lo que se vivió hoy es lamentable'

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil interrumpió este domingo el partido entre Brasil y Argentina por una supuesta irregularidad en la llegada al país de 4 jugadores visitantes, en una polémica decisión que derivó la retirada de los equipos y los árbitros.



(Le puede interesar: Escándalo: Brasil vs. Argentina se suspende por intervención sanitaria)

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, lamentó lo sucedido en plena cancha, durante el partido de la eliminatoria.



"Lo que se vivió hoy es lamentable para el fútbol, es una imagen muy mala. Cuatro personas ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario", aseguró Tapia.



Además, comentó: "Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo".

(Lea además: 'Nos está mirando el mundo': Messi sobre el escándalo en Brasil)



Por su parte, el DT Lionel Scaloni manifestó: "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención".



El partido quedó suspendido, tal como lo confirmó la Conmebol en sus redes sociales.



DEPORTES