Tras las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre en Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva salío victorioso ante Jair Bolsonaro con una pequeña diferencia de 1,8 puntos porcentuales, seguidores del actual presidente han salido a manifestarse masivamente a las calles de Río de Janeiro y São Paulo.

Entre los manifestantes, simpatizantes de Bolsonaro, se vio al exjugador del Real Madrid y Milan, el exfutbolista brasileño Robinho. En fotografías compartidas en redes sociales aparece casi irreconocible, usando y una capucha amarilla, una tela que le cubre nariz y boca como si fuera un tapabocas y gafas, junto con una chaqueta amarilla con verde y la bandera del Brasil.

La presencia del exjugador llamó la atención teniendo en cuenta que la justicia italiana pidió su extradición, tras condenarlo a nueve años de cárcel en enero por cargos de violación grupal a una joven de 23 años, de Albania, en el año 2013.



(Además: Miles de bolsonaristas piden intervención militar en Brasil ante triunfo de Lula).



A pesar de la insistencia de Italia, Brasil no se negó a entregar a Robinho porque la justicia de ese país no permite que sus ciudadanos sean extraditados y luego juzgados, por lo que el exfubolista sigue libre.



Se asume que una de las razones que impulsarían al exdeportista a apoyar la movilización fue el hecho de que Bolsonaro le prometió no extraditarlo a Italia si continuaba en su mandato como presidente, así que la sitruación judicial de Robinho podría cambiar próximamente.

🚨 URGENTE: Ex-jogador Robinho, que foi condenado por estupro mas que está está foragido desde o início do ano, foi disfarçado a protesto bolsonarista! pic.twitter.com/KNSGCFZs6l — POPTime (@siteptbr) November 2, 2022

Más noticias

-Video: periodista se desmaya al aire y deja a su compañero hablando solo

-Conductor atropelló a manifestantes bolsonaristas en Brasil: video

-La agonía de popular exfutbolista amenazado de muerte por El Tren de Aragua

-La pulla de Robledo después de que Lula dijo que propuesta de Petro es irreal

Tendencias EL TIEMPO