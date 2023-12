Accidente fatal en Brasil: rayo impacta y mata a jugador en medio de un partido; video

Una tragedia enlutó al fútbol brasileño y conmocionó por la fatalidad del hecho. Caio Henrique, un futbolista de 21 años, fue alcanzado por un rayo en un partido de fútbol amateur, que se jugaba en la localidad de Japirán, en el estado de Paraná, y falleció por la fuerte descarga eléctrica recibida, según informó el sitio Globoesporte.



El infortunado incidente ocurrió durante el cotejo entre Unidos de Santo Antonio da Platina, el equipo en el que se desempeñaba Caio Henrique, y Uniao Japirense, en uno de los cotejos por la Copa Regional de fútbol amateur de la región de Japira.



En medio de un cotejo que se disputaba bajo una fuerte tormenta en el estadio José Eleutério da Silva, un rayo cayó sobre Henrique; además, por la misma caída se registraron cinco heridos, uno de ellos con pronóstico reservado.

Henrique fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Santo Antonio de Platina, pero el joven jugador no se recuperó de las heridas recibidas por la descarga y falleció poco después.



“Llovía mucho, pero el campo de juego estaba en condiciones de seguir jugando. En un momento, todo se puso muy oscuro. En el momento que cayó el rayo parecía que estaba por aclararse, y allí fue cuando cayó el rayo y se produjo la tragedia”, contó el director municipal de deportes de Santo Antonio da Platina, Marcos Noveli Ferreira, en declaraciones a RPC.



“La gente vio caer el rayo de manera directa... Había varios jugadores en ese sector del campo, aunque alcanzó a uno solo, todos cayeron. Algunos consiguieron levantarse, otros no pudieron. Todos fueron atendidos rápidamente, pero lamentablemente uno de ellos murió”, agregó.

EN BRASIL , UN FUTBOLISTA FALLECIÓ TRAS SER ALCANZADO POR LA CAÍDA DE UN RAYO.

- TRES JUGADORES MÁS SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS. pic.twitter.com/nBLGa5zWiU — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) December 12, 2023

Según el director, no había ninguna ambulancia de servicio en el estadio, por lo que algunos jugadores fueron trasladados en automóviles particulares al hospital municipal, y otros esperaron la llegada de la asistencia municipal de urgencia (SAMU). “La ambulancia no estaba en ese momento. Pero puntualmente, cuando llamamos, llegaron en cinco minutos la ambulancia, el SAMU y los bomberos”.



La Prefectura de Japira difundió una nota de condolencia y recordó que Caio Henrique había comenzado su carrera en las escuelas de fútbol de esa localidad. La União Japirense también lamentó la muerte del deportista, al que destacó como un atleta “ejemplar”, y expresó su solidaridad con familiares, amigos y seguidores.

Caio Henrique de Lima Gonçalves foi atingido por descarga elétrica fatal em Santo Antônio da Platina; sola da chuteira do jovem derreteu https://t.co/DFTv38K9bR — Folha de Londrina (@folhadelondrina) December 11, 2023

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Santo Antônio da Platina lamentó la muerte del jugador y señaló que se están “haciendo todos los esfuerzos posibles para que los otros jugadores afectados reciban la mejor atención posible”.

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

