La experimentada delantera Marta lidera la lista de 23 convocadas de un

Brasil renovado que intentará sorprender en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, que será el último de la considerada mejor jugadora de fútbol de la historia.

La legendaria camisa '10' disputará su sexto Mundial a los 37 años, después de recuperarse de una lesión en la rodilla derecha, la peor de su carrera, que la tuvo apartada de los campos durante casi un año.



"Sin duda" será mi última Copa del Mundo, dijo la atacante al canal de YouTube CazéTV, en una entrevista transmitida antes de que la seleccionadora brasileña, la sueca Pia Sundhage, revelara este martes la lista de convocadas.



Marta quiere seguir prolongando su historia

La futbolista brasileña Marta posa para los fotógrafos a su llegada a los premios Foto: Facundo Arrizabalaga / EFE

Marta tiene la chance de aumentar su cuota como goleadora máxima de los mundiales (17 goles, uno más que el alemán Miroslav Klose), en un torneo que se disputará entre julio y agosto.



La estrella brasileña guiará a una selección que no es favorita al título y cuya mejor participación mundialista fue el subcampeonato en China-2007, con ella en la cancha.



"Es lógico que no soy la Marta de hace veinte años, pero físicamente estoy muy bien y mentalmente aún mejor", agregó.



Sundhage, subcampeona del mundo en 2011 al mando de Estados Unidos, destacó la calidad técnica de la futbolista brasileña, aunque advirtió que por la edad es menos explosiva que hace algunos años. "Marta es la reina, el ícono, y estar cerca de ella simplemente es contagioso. Es generosa y tiene mucha energía. En el pase final, es una de las mejores. ¿Va a ser titular? No lo sé aún", señaló.



"Estoy segura de que va a hacer bien el papel que le dé", añadió la DT, de 63 años y que será la primera mujer en dirigir a la potencia sudamericana en un Mundial.

🇧🇷 Pia ha anunciado la convocatoria de Brasil para el mundial.



🔝 Marta Vieira sigue haciendo historia y suma un mundial más.



😔 Cristiane no irá al mundial.



Las convocadas de Brasil al Mundial

China vs. Brasil, Fútbol femenino, Tokio 2020 Foto: AFP

Marta (Orlando Pride, USA) comandará una delegación que Sundhage se propuso renovar luego de que la 'Seleção', dirigida por Vadão tropezara en octavos de final con la anfitriona Francia en el Mundial de 2019.



Lo hará con las ausencias notables de la volante Formiga, retirada del equipo nacional desde 2021, aunque disputará con Brasil el Mundial de fútbol 7, que se disputará en septiembre en México, y la delantera Cristiane, marginada por la entrenadora europea.



Once de las 23 llamadas se estrenarán en una Copa del Mundo, mientras que las porteras Letícia y Bárbara, las defensas Kathellen, Rafaelle y Tamires, y las atacantes Bia Zaneratto, Andressa Alves y Debinha, entre otras, ponen la cuota de experiencia mundialista.



A Australia y Nueva Zelanda, además, viajarán trece de las 24 jugadoras que ganaron la Copa América de Colombia-2022, en la que Marta se ausentó por lesión.



Brasil, que integra el Grupo F junto con Francia, Jamaica y Panamá, se despedirá de su afición en un partido amistoso contra Chile el domingo en Brasilia. La 'Canarinha' debutará en el Mundial el 24 de julio contra Panamá en la ciudad de Adelaida, Australia.



Arqueras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo), Camila (Santos).



Defensas: Antonia (Levante, ESP), Bruninha (Gotham FC, USA), Kathellen (Real Madrid, ESP), Lauren (Madrid CFF, ESP), Mônica (Madrid CFF, ESP), Rafaelle, Tamires (Corinthians).



Mediocampistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage, USA), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride, USA), Ana Vitória, Ary Borges (Louisville City, USA).



Atacantes: Andressa Alves, Geyse (Barcelona, ESP), Nycole (Benfica, POR), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current, USA), Gabi Nunes,

Marta (Orlando Pride, USA).

