La poderosa Brasil estrena título de Copa América contra Colombia

El retorno de Neymar a los terrenos de juego es la gran atracción del amistoso que Brasil y Colombia disputarán este viernes en Miami, en el primer encuentro de la 'canarinha' tras conquistar en casa la Copa América el pasado 7 de julio.

El atacante del PSG, tras su frustrado retorno al Barcelona, volverá a vestirse de corto tres meses después de su última actuación, el amistoso que Brasil y Catar jugaron el 5 de junio en Brasilia, y lidera a un potente equipo que orienta Tite.



En aquel partido, Neymar se lesionó a los 20 minutos en el tobillo y quedó al margen de la Copa América. El estado físico de Neymar es una de las grandes incógnitas del partido.



El delantero no juega 90 minutos desde el 27 de abril, cuando disputó la final de la Copa de Francia con el PSG, y es el único de todos los convocados que actúan en Europa que todavía no ha actuado en esta temporada 2019-20. A pesar de su falta de ritmo, el seleccionador brasileño, Tite, sigue confiando ciegamente en su gran estrella, que liderará nuevamente el ataque de la Seleçao.



El DT debe seguir apostando por el equipo base que ganó la Copa América en julio, aunque con tres novedades en el once.

Neymar. Foto: Reuters



El guardameta Ederson entra en lugar del lesionado Alisson; Neymar sustituye a Everton 'Cebolinha' (quien no fue convocado para poder disputar con el Gremio de Porto Alegre la semifinal de la Copa de Brasil); y Richarlison entrará en lugar del sancionado Gabriel Jesús.



El partido podría suponer el debut con la selección absoluta de Vinicius Junior, el joven jugador del Real Madrid convocado por primera vez por Tite para los amistosos contra Colombia y el martes 10 contra Perú, en Los Angeles.



"Estoy feliz de estar aquí realizando ese sueño. Es difícil creer que a los 19 años esté aquí, al lado de los mejores jugadores, al lado de mi ídolo [Neymar] y de las personas que siempre seguí", afirmó el joven atacante en rueda de prensa.



Brasil podría alinear de la siguiente manera: Ederson - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Arthur, Coutinho - Neymar, Richarlison, Firmino.



Deportes