Brasil elimina a Perú y ya es finalista de la Copa América

Con un primer tiempo redondo, Brasil se clasificó a la final de la Copa América-2021 al vencer 1-0 a Perú este lunes en Rio de Janeiro. El anfitrión y campeón defensor supo salvaguardar el gol de Lucas Paquetá, anotado en el minuto 35, tras una desenfadada jugada individual de Neymar, para obtener el primer boleto a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo que se disputará en el legendario Maracaná el 10 de julio.

(Le puede interesar: Messi y su historia contra Colombia)



Aunque Perú se sacudió en el segundo tiempo, llegando a exigir a Ederson, la solidez defensiva de la 'Canarinha' se impuso sobre unos incas batalladores, pero que sintieron la ausencia del sancionado André Carrillo.



Brasil volvió a cargarse una victoria contra los peruanos, a los que goleó 4-0 en la fase de grupos y 3-1 en la final de la Copa América-2019, también disputada en el templo sudamericano. Los ojos de la poderosa 'Seleçao' ahora se enfocarán en el duelo entre Argentina y Colombia, que chocarán el martes en Brasilia. En los pies y cabeza de Lionel Messi estará pelear el trofeo con su amigo Neymar en una nueva edición de un clásico mundial.

Facebook Twitter Linkedin

Neymar, en el partido contra Perú. Foto: EFE



Se llevó varias veces las manos a la cabeza en señal de impotencia. Otras veces cruzó los brazos. Se le vio inquieto en el área técnica, su equipo hacia todo lo que establece el manual del fútbol para ganar un partido. Posesión, dominio del rival y remates al arco. Pero Tite no lograba gritar gol. No estaba afónico, ni mucho menos, sus alaridos, en tiempos de estadios vacíos, suelen escucharse en las gradas. Daba indicaciones y se lamentaba cada vez que uno de sus hombres erraba en la definición o si el portero Pedro Gallese rendía honor a su apodo, La Tarántula.



El deseo de festejar se le atragantó especialmente en una doble atajada épica del capitán peruano, en el minuto 19. Lucas Paquetá metió el esférico al área chica donde Neymar la impactó de primera, a un metro de distancia de Gallese. El arquero no sólo la atajó, también controló el siguiente disparo de Richarlison. Casemiro, de media distancia, Everton y Richarlison ya habían probado sin éxito al arquero del Orlando City de la MLS.

(Lea además: Meluk le cuenta... (Hay obreros, falta un arquitecto))



Y Tite sufría porque Brasil jugaba, posiblemente, su mejor juego de la Copa América-2021, pero no conseguía anotar. Toda una paradoja para un equipo que sufrió en los partidos contra Colombia, Ecuador y Chile, en los que no brilló, pero terminó sacando los resultados.



El nudo en la garganta del entrenador brasileño se deshizo, a poco del final del primer tiempo, gracias a un hombre que está tomando fama de bombero. La pierna izquierda de Paquetá fue la clave para vencer al agigantado Gallese, aunque los códigos de seguridad del cerrojo los brindó Neymar en una jugada individual de pintura.



Richarlison tornó en ataque un mal pase del central Christian Ramos al filtrar un balón a Ney. El del PSG esquivó a dos defensores en el área, con un caño incluido, y asistió al volante del Olympique de Lyon. Entonces, sí, Tite se desahogó. Y Paquetá cantó su segundo gol consecutivo, luego de haber marcado el de la victoria contra Chile en cuartos.



Las pifias defensivas volvieron a ser determinantes en Perú, pese a la decisión de Gareca de salir con cinco defensores debido a la ausencia del sancionado André Carrillo. Para la parte complementaria volvió a la línea de cuatro y los incas fueron más atrevidos y regresaron a la 'Seleçao' a la categoría terrenal, pero sufrieron la ausencia de un tipo punzante como el extremo del Al Hilal.



Aunque Gianluca Lapadula y Raziel García inquietaron a Ederson con dos sendos disparos, el portero brasileño se las arregló para sacar la portería en cero y, de paso, comprarle a Brasil el tiquete al Maracaná.

Síntesis

1. Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renán Lodi (m.84, Éder Militao); Fred (m.83, Fabinho), Casemiro, Lucas Paquetá (m.90, Douglas Luiz), Éverton Cebolinha (m.69, Éverton Ribeiro); Neymar y Richarlison (.83, Vinicius Júnior). Seleccionador: Tite.



0. Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo (m.74, Carlos Lora), Christian Ramos (m.46, Raziel García), Ánderson Santamaría, Miguel Trauco (m.46, Marcos López); Renato Tapia (m.89, Gerald Távara), Alexánder Callens, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Christian Cueva (m.80, Santiago Ormeño) y Gianluca Lapadula. Seleccionador: Ricardo Gareca (ARG).



Goles: 1-0, m.34: Lucas Paquetá.





AFP Y EFE

Más noticias de deportes

-Messi habló sobre Colombia, su siguiente rival



-Oficial: Rafael Santos Borré ya tiene nuevo equipo



-Colombia vs. Argentina: este es el árbitro para la semifinal