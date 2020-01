Brasil arrancó el Preolímpico con paso firme

El extremo Paulinho, promesa del Bayer Leverkusen, rompió este domingo el cerrojo del portero Renato Solís para que la selección sub'23 de Brasil debutara con un triunfo 1-0 contra Perú en el Grupo B del Preolímpico de Colombia, que da dos cupos a Tokio 2020.

En el estadio Centenario de la ciudad colombiana de Armenia, el delantero de 19 años logró vencer al minuto 42 la resistencia de Solís, que hasta ese momento era la figura de un partido en el que su equipo reaccionó en el segundo tiempo y estuvo cerca de empatar.



La Bicolor se replegó desde el primer instante y obligó a atacar desde pitazo inicial a la Canarinha, en donde el creativo Pedrinho trató de juntarse con el tridente ofensivo: Paulinho, Antony y Yuri Alberto.



Sin embargo, tuvieron que pasar 15 minutos para que el equipo de André Jardine hilvanara su primera oportunidad clara en una jugada que comenzó con un pase englobado de Matheus Henrique para Paulinho, que desde la izquierda mandó un centro rastrero para que Yuri Alberto sacara un remate que pasó por encima del horizontal.



Tres minutos después Antony y el centrocampista Bruno Guimaraes elaboraron una buena jugada por el costado que se saldó con una gran atajada del portero peruano Renato Solís a un fortísimo remate en el área del volante de primera línea.



A medida que avanzó el partido, la creatividad de Brasil se diluyó en el mar de piernas que puso en su terreno Perú, que apeló sin éxito a contragolpes liderados por Fernando Pacheco que no encontró con quien asociarse.



No obstante, cada tanto la Canarinha consiguió rematar con Antony y Paulinho, así como con Bruno Guimaraes que se involucró en la mayoría de ataques de su equipo. La única oportunidad del equipo de Norberto "Ñol" Solano llegó en el 42 en un tiro libre que cobró el lateral Marcos López y pasó rozando el vertical izquierdo.



Tras esa jugada Brasil abrió el marcador luego de que Bruno Guimaraes filtrara un pase a Pedrinho, que en el mano a mano sacó un suave remate que se coló entre las piernas de Solís, que hasta ese momento parecía imbatible.



En la etapa complementaria, el equipo del "Ñol" Solano saltó a la cancha con la intención de igualar el marcador y tuvo dos opciones claras: la primera con un zurdazo de media distancia del volante Yuri Celi que atajó Iván y la segunda con unn centro preciso del lateral López que cabeceó desviado el artillero Christopher Olivares.



La Canarinha igualó las cargas pero no volvió a tener el mismo ímpetu de la primera mitad, pues jugadores destacados como Pedrinho, Antony y Paulinho no tuvieron la misma incidencia de la etapa inicial. Ni siquiera el ingreso de Reinier Jesús, joya del Flamengo que hoy cumplió 18 años y cuyo fichaje por el Real Madrid parece inminente, cambió la imagen de Brasil, que sufrió cada vez que Pacheco tomó el balón para liderar peligrosos contragolpes.



Así fue como formó una sociedad con Olivares, que desperdició varias opciones para poner a celebrar a la "Bicolor", incluida una en el minuto 90 que pasó rozando el vertical derecho. En el cierre los que terminaron replegados fueron los brasileños, que no mantuvieron el impulso del primer tiempo pero consiguieron aguantar la ventaja para llevarse los primeros tres puntos en el campeonato de Colombia ante un equipo peruano que tendrá que elevar su rendimiento si quiere clasificar a la siguiente fase.



En la segunda jornada del Grupo B, que se disputará en Pereira el miércoles, Perú descansará y Brasil se enfrentará a Uruguay, en tanto que Bolivia debutará contra Paraguay.





