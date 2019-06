Brasil le toma el pulso al Mundial de la mano de Cristiane

Con la emblemática Marta todavía renqueante de una lesión muscular, la brasileña Cristiane pidió los galones y redondeó con tres goles el triunfo (3-0) de la Canarinha ante la selección de Jamaica en su puesta de largo en el Mundial de Francia.

Duerme la escuadra brasileña como líder del Grupo C y se postula para cerrar la primera fase del torneo en esa posición, dado el inesperado resultado del Australia-Italia.



Si la escuadra de Brasil supo imponer la lógica en su duelo ante la selección jamaicana -debutante en una Copa del Mundo femenina de fútbol-, el liderazgo de Sam Kerr no fue suficiente para el equipo australiano.



Un doblete de la italiana Barbara Bonansea (min. 56 y 90+5) dejó en blanco el casillero de un conjunto llamado a tener un papel protagonista en Francia, donde la brasileña Formiga disfruta de su séptima participación en un Campeonato del Mundo.



Abrazó ese récord este domingo con una doble alegría, porque llegó con la victoria de la Canarinha. Cristiane rubricó los tres tantos y rebasó a Sissi para colocarse como la segunda mejor artillera de Brasil en la historia del campeonato.



Está a cinco goles de Marta, líder brasileña y universal con 15 dianas. La '10' de la 'verde-amarelha' siguió el partido desde el banquillo, como adelantó el técnico Vadao en la previa. Prefirió no forzar a su estrella.



Además, dio descanso a partir del minuto 65 a Cristiane, otra veterana jugadora de 34 años. Formiga abandonó el césped en el minuto 58, con el encuentro ya encarrilado y un nuevo récord en su mano.



Con 41 años y 98 días superó a la estadounidense Christie Rampone, que jugó con 40 años y 12 días su último compromiso del Mundial de Canadá 2015. La centrocampista del París Saint-Germain es la mundialista más veterana y, además, la única futbolista con siete participaciones.



La jornada de este domingo la clausuró el Inglaterra-Escocia, un choque cargado de rivalidad y con connotaciones históricas. Fue el primer partido de la selección escocesa en un Mundial absoluto. Y se dio ante su enemigo más antiguo.



El primer partido de su historia data de 1972 y se saldó con un triunfo, por 3-2, de las leonas. 47 años después, en Niza, volvió a salir vencedora la escuadra inglesa. En este caso, por 2-1. Nikita Parris, de penalti en el minuto 14, y Ellen White, en el 40, pusieron en ventaja al cuadro que dirige Phil Neville. Claire Emslie descontó para las escocesas en el 79.



De este modo, la selección de Inglaterra se acomoda en el primer puesto del Grupo D, a la espera del Argentina-Japón de este lunes en el Parque de los Príncipes de París. Ese partido marcará el regreso de la Albiceleste a la elite de la disciplina, después de 12 años de ausencia.



"Está lo táctico, lo técnico, pero hay algo que es la pasión, esa furia de adentro, y esa furia juega también. A veces los partidos se compensan con eso. Sabemos que nos falta mucho desarrollo todavía, pero confío en que estas guerreras van a dar batalla", dijo el seleccionador argentino Carlos Borrello en la rueda de prensa previa al encuentro ante las Nadeshiko, campeonas del mundo en 2011 y subcampeonas en 2015. La cuarta jornada de actividad en este Campeonato del Mundo la cerrará el Canadá-Camerún, correspondiente al Grupo E.



EFE