Brasil definió convocatoria para enfrentar a Arabia y Argentina

La selección brasileña se enfrentará, en la próxima fecha Fifa, a las selecciones de Arabia Saudita y de Argentina, el 12 y el 16 de octubre en las ciudades de Riad y Jidá, respectivamente, ambas en Arabia Saudita.

En cuanto a los amistosos de septiembre la comisión técnica optó por el equilibrio, al convocar sólo a un atleta por equipo brasileño, para esos dos partidos en Arabia Saudí, el técnico Tite no convocará a jugadores de los equipos clasificados para la final de la Copa del Brasil 2018.



Brasil vs. Arabia Saudí

Fecha: 12/10

suelo: Universidad Rey Saud

Hora: 20:45 (14:45 GMT)



Brasil vs. Argentina

Fecha: 16/10

Estadio: El rey Abdullah de Deportes del Ayuntamiento

Hora: 20:45 (14:45 GMT)







