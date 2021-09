¿Por qué inició el partido Brasil- Argentina sin aprobación sanitaria?

Lo que ha pasado ha dejado atónitos a todos los espectadores que seguían los primeros minutos del partido entre Brasil y Argentina, que se jugaba este domingo 5 de septiembre.



Funcionarios de la agencia sanitaria brasileña intervinieron en el juego en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo para deportar a los jugadores argentinos de la Liga Premier que habrían violado los protocolos de ingreso al país.



Los cuatro futbolistas que estaban en dificultad con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) por cometer error en los protocolos de bioseguridad son Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa) así como Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham).



La gran pregunta que surge a esta hora es por qué se jugó el partido si ya se sabía del incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de dichos deportistas.



Al parecer, la Confederación Argentina atribuyó la selección de los jugadores a un acuerdo entre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y todos los países del continente que libera a los deportistas de ser puestos en cuarentena en partidos oficiales.



Pese a lo anterior, el director - presidente de Anvisa explicó que tuvieron que suspender el partido porque todo lo que ellos establecieron desde un primer momento "no se cumplió".



"Se les ordenó que permanecieran aislados en espera de la deportación. Pero no se cumplió. Se trasladan al estadio, entran a la cancha, hay una secuencia de incumplimientos", afirmó.



