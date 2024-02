Brahim Díaz le dio el triunfo al Real Madrid en la Champions con tremendo golazo: video

El Real Madrid ve un poco más cerca los cuartos de la Champions tras ganar 0-1 en el campo del Leipzig este martes en la ida de octavos del torneo continental.

Un gol de Brahim Díaz (48), que sustituyó al lesionado Jude Bellingham, puso en ventaja a los merengues de cara a la vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo 6 de marzo.

Los merengues avistan los cuartos tras un partido sufrido en el que despertaron tras el descanso después de una primera parte en la que los merengues sufrieron la intensa presión rival y que empezó con susto.



El Leipzig vio cómo un gol de cabeza de Benjamin Sesko no subía al marcador cuando apenas se llevaban dos minutos de juego. En una polémica decisión, el árbitro anuló el tanto por la posición de fuera de juego de Benjamin Henrichs que tocó al portero Andriy Lunin.



Un susto inicial para el Real Madrid que tardó en entrar en el partido, muy dificultado en la salida del balón por la intensa presión rival. El Leipzig, que ya había ganado a los blancos en su campo la pasada temporada en la fase de grupos de la Champions, se mostraba muy incisivo en las transiciones.

RB Leipzig vs. Real Madrid.En acción, Brahim Díaz.



Sesko y Lois Openda hicieron sufrir a los defensas merengues con sus entradas, impulsados por las buenas asistencias de Dani Olmo. Sesko hizo lucirse a Lunin (10), que poco después volvía a detener un disparo lejano de Henrichs (15).



Un tiro lejano de Toni Kroos a los 20 minutos fue el primer aviso de un Real Madrid que empezó a mejorar camino del descanso. Con balones largos para superar la primera línea de presión del Leipzig y las carreras de Rodrygo y Vinicius, el Real Madrid empezó a llegar más al área alemana. Al filo del descanso, Vinicius disparó fuera un balón que le había metido al área Brahim (45).

El gol de Brahim que le dio tranquilidad al Real Madrid

Nada más volver de la pausa, Brahim se fue de tres rivales para acabar soltando un disparo cruzado a la escuadra con el que hizo el 1-0 (48).

El Leipzig respondió con un disparo casi a bocajarro de Dani Olmo que despejó Lunin (51), que fue uno de los héroes de su equipo y auténtico sostén del Real Madrid en los primeros minutos del partido.



El juego se animó y el centro del campo casi desapareció con los dos equipos corriendo al espacio y poniendo velocidad a sus ataques. Lunin tuvo que salir fuera de su área para despejar un balón ante la llegada sin oposición de Sesko (62).



El Real Madrid, lento en la primera parte, dio más velocidad a su juego y presionó más arriba impidiendo que el Leipzig saliera cómodamente por velocidad. Los alemanes empezaron a notar el intenso esfuerzo desplegado a lo largo del encuentro, que el Real Madrid empezó a controlar algo más.



En el 72 Vinicius falló la mejor oportunidad para sentenciar en un disparo demasiado cruzado que repelió el palo.

Tras un partido lleno de intensidad y velocidad, el Real Madrid trató de bajar las revoluciones al encuentro en los últimos minutos, pero el Leipzig no renunció a intentar sorprender.



Lunin volvió a lucirse casi de forma consecutiva en los tiros de Xavi Simons y Sesko (81), que fueron las últimas ocasiones claras de los alemanes, condenados a intentar remontar en el Bernabéu.

Así reaccionó Brahim tras su golazo

"Estoy muy contento por poder ayudar al equipo, seguimos demostrando que somos un gran equipo. Tuvimos oportunidades, ellos también, ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta en momentos porque es verdad que pudimos dominar un poco más, pero hemos hecho un gran partido", dijo Brahim al final del partido a Movistar +.



Sobre su gol, opinó: "Soy intuitivo. He visto a Vini que se la quería dar pero al final he tirado. Ha sido un gol bonito".



